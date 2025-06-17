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Головна Київ У Києві завтра оголосили Днем жалоби за загиблими

У Києві завтра оголосили Днем жалоби за загиблими

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Дата публікації: 17 червня 2025 11:36
У Києві 18 червня - День жалоби за загиблими через атаку РФ
Мешканці будинку біля руїн. Фото: Reuters
Ключові моменти День жалоби у Києві

Російські війська у ніч проти вівторка, 17 червня, вдарили по Києву, внаслідок чого загинули 14 людей та 114 поранених. Тому міська влада встановила завтра, 18 червня, Днем жалоби за загиблими.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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День жалоби у Києві

"Завтрашній день, 18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", — зазначив Кличко.

За словами мера, у середу в місті приспустять прапори на всіх комунальних будівлях, а також це зробити рекомендують на будівлях державної та приватної форм власності. Водночас завтра у столиці заборонили будь-які розважальні заходи. 

Наразі на місці ударів триває розбір завалів: відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Також рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі. Загалом від ворожої атаки постраждали 114 мешканців Києва.

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Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" повідомили, що під час атаки на Київ Росія пошкодила вагони з українським зерном.

А в МВС показали, який вигляд зверху має будинок у Солом'янському районі, в який влучила російська ракета.

Віталій Кличко Київ війна в Україні атака загиблі День жалоби
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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