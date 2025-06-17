Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Обстріл Києва — у поліції показали перші хвилини після удару

Обстріл Києва — у поліції показали перші хвилини після удару

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 15:40
Обстріл Києва 17 червня - перші хвилини після удару
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
Ключові моменти Як патрульні працювали під час обстрілу Києва

У ніч на вівторок, 17 червня, коли Росія здійснила чергову комбіновану терористичну атаку на Київ, патрульні поліцейські спільно з рятувальниками прийшли на допомогу постраждалим. Вони евакуйовували мешканців до безпечних місць і доставляли поранених до карет швидкої допомоги.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Як патрульні працювали під час обстрілу Києва

"На відео — робота київських патрульних під час чергового нічного обстрілу столиці. Країна-агресор продовжує цинічно та підло обстрілювати мирні міста. Ворогом запущено понад 440 дронів і 32 ракети, зокрема по Києву — 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні", — йдеться в повідомленні.

Білошицький зазначив, що патрульні та рятувальники понад дев’ять годин працювали в умовах небезпеки, ризикуючи власним життям. Вони допомагали постраждалим, евакуйовували людей у безпечні місця, транспортували поранених до швидких та забезпечували проїзд спецтранспорту.

На жаль, внаслідок атаки є загиблі й поранені, а також зафіксовані руйнування житлових і нежитлових будівель та автомобілів.

"Співчуття родинам загиблих, сил та швидкого одужання — травмованим. Дякую за службу патрульним та спеціальним службам, які якнайшвидше намагаються врятувати та допомогти. Наразі всі спеціальні служби задіяні в ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Тривають рятувальні операції", — резюмував Білошицький.

Нагадаємо, один із ворожих ударів спричинив часткове руйнування багатоповерхівки в Солом’янському районі столиці — знищено цілий під’їзд. Рятувальники працюють на місці трагедії без упину й уже дістали з-під завалів тіла п’яти загиблих.

Також завтра у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Київ евакуація поліція обстріли війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації