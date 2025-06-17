Обстріл Києва 17 червня - перші хвилини після удару

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

У ніч на вівторок, 17 червня, коли Росія здійснила чергову комбіновану терористичну атаку на Київ, патрульні поліцейські спільно з рятувальниками прийшли на допомогу постраждалим. Вони евакуйовували мешканців до безпечних місць і доставляли поранених до карет швидкої допомоги.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.

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"На відео — робота київських патрульних під час чергового нічного обстрілу столиці. Країна-агресор продовжує цинічно та підло обстрілювати мирні міста. Ворогом запущено понад 440 дронів і 32 ракети, зокрема по Києву — 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні", — йдеться в повідомленні.

Білошицький зазначив, що патрульні та рятувальники понад дев’ять годин працювали в умовах небезпеки, ризикуючи власним життям. Вони допомагали постраждалим, евакуйовували людей у безпечні місця, транспортували поранених до швидких та забезпечували проїзд спецтранспорту.

На жаль, внаслідок атаки є загиблі й поранені, а також зафіксовані руйнування житлових і нежитлових будівель та автомобілів.

"Співчуття родинам загиблих, сил та швидкого одужання — травмованим. Дякую за службу патрульним та спеціальним службам, які якнайшвидше намагаються врятувати та допомогти. Наразі всі спеціальні служби задіяні в ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Тривають рятувальні операції", — резюмував Білошицький.

Нагадаємо, один із ворожих ударів спричинив часткове руйнування багатоповерхівки в Солом’янському районі столиці — знищено цілий під’їзд. Рятувальники працюють на місці трагедії без упину й уже дістали з-під завалів тіла п’яти загиблих.

Також завтра у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.