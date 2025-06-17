Дипломатам показали разрушения после ночного обстрела Киева 17 июня - что известно

Последствия обстрела Соломенского района Киева. Фото: Новини.LIVE

В ночь на вторник, 17 июня, российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. После этого международные дипломаты приехали в Соломенский район столицы, чтобы собственными глазами увидеть последствия вражеского обстрела, который произошел здесь этой ночью.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Они осмотрели разрушенные здания и пообщались со спасателями. О работе ГСЧС им рассказывал Андрей Даник, который подробно объяснил масштабы разрушений и сложности спасательных операций.

На встрече также присутствовал вице-премьер-министр Алексей Кулеба, который поблагодарил всех спасателей за их мужество и оперативность в чрезвычайной ситуации.

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на сейчас известно о 139 пострадавших.

Работы по поиску и спасению людей продолжаются, ведь под завалами могут оставаться люди. В целом ликвидация последствий обстрелов в столице ведется в более 27 районах, которые получили повреждения в результате ночных атак.

Напомним, что в полиции показали первые минуты после удара по столице ночью на 17 июня.

Также завтра в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки.