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Головна Київ Мобільні укриття у Києві будуть у 2027 році

Мобільні укриття у Києві будуть у 2027 році

Ua ru
1 жовтня 2026 23:54
Репортаж
Депутатка заявила, що мобільні укриття у Києві з'являться у 2027 році
Укриття. Фото: pushkinska.net

Депутатка Київради Людмила Ковалевська заявила, що мобільні укриття у Києві планують встановити у наступному році. Вона пояснила, що наразі райони не встигнуть їх встановити, але після завершення нинішнього бюджетного процесу будуть визначені місця встановлення та буде закладено кошти.

Про це депутатка сказала у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Що відомо про плани будівництва мобільних укриттів у Києві

За словами Людмили Ковалевської, у 2026 році райони вже не встигнуть встановити модульні укриття. Водночас вона наголосила, що така ініціатива є необхідною, адже люди не завжди встигають дістатися стаціонарних укриттів під час тривоги.

"Це дуже правильна ініціатива, але моє спілкування з головами районів показує, що станом на зараз, вони не встигнуть встановити модульні укриття", — сказала депутатка Київради.

Ковальська пояснила, що після завершення нинішнього бюджетного процесу робоча група має зібрати голів районів, визначити місця для встановлення укриттів, необхідні документи та обсяги фінансування.

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Резюмуючи вона додала, що кошти на мобільні укриття планують закласти в бюджет наступного року.

"Коли закінчиться ця ітерація бюджетного процесу... я є головою робочої групи і ми зберемо голів районів, поспілкуємось і на наступний рік обов'язково закладемо кошти, визначимо місця, зрозуміємо бюджети, які документи потрібні і так далі. І в наступному році обов'язково будуть встановлені мобільні укриття в місті Києві", — підсумувала Ковалевська.

Як повідомляли Новини.LIVE, міжнародний виставковий центр у Києві облаштував на території комплексу спеціальні приміщення, які будуть використовуватися як укриття під час повітряних тривог. Вони вміщають в себе понад 2200 людей.

Також ми писали, що у КМВА офіційно заявили, що на середину вересня на київських вокзалах та автостанціях немає жодного облікованого укриття. Тож пасажирам у разі тривоги рекомендують користуватися найближчими укриттями.

Київ обстріли безпека війна в Україні укриття
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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