Депутатка заявила, що мобільні укриття у Києві з'являться у 2027 році

Мобільні укриття у Києві будуть у 2027 році
Депутатка Київради Людмила Ковалевська заявила, що мобільні укриття у Києві планують встановити у наступному році. Вона пояснила, що наразі райони не встигнуть їх встановити, але після завершення нинішнього бюджетного процесу будуть визначені місця встановлення та буде закладено кошти.
Про це депутатка сказала у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Анастасії Жиденко.
Що відомо про плани будівництва мобільних укриттів у Києві
За словами Людмили Ковалевської, у 2026 році райони вже не встигнуть встановити модульні укриття. Водночас вона наголосила, що така ініціатива є необхідною, адже люди не завжди встигають дістатися стаціонарних укриттів під час тривоги.
"Це дуже правильна ініціатива, але моє спілкування з головами районів показує, що станом на зараз, вони не встигнуть встановити модульні укриття", — сказала депутатка Київради.
Ковальська пояснила, що після завершення нинішнього бюджетного процесу робоча група має зібрати голів районів, визначити місця для встановлення укриттів, необхідні документи та обсяги фінансування.
Резюмуючи вона додала, що кошти на мобільні укриття планують закласти в бюджет наступного року.
"Коли закінчиться ця ітерація бюджетного процесу... я є головою робочої групи і ми зберемо голів районів, поспілкуємось і на наступний рік обов'язково закладемо кошти, визначимо місця, зрозуміємо бюджети, які документи потрібні і так далі. І в наступному році обов'язково будуть встановлені мобільні укриття в місті Києві", — підсумувала Ковалевська.
Як повідомляли Новини.LIVE, міжнародний виставковий центр у Києві облаштував на території комплексу спеціальні приміщення, які будуть використовуватися як укриття під час повітряних тривог. Вони вміщають в себе понад 2200 людей.
Також ми писали, що у КМВА офіційно заявили, що на середину вересня на київських вокзалах та автостанціях немає жодного облікованого укриття. Тож пасажирам у разі тривоги рекомендують користуватися найближчими укриттями.