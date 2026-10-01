Депутат заявила, что мобильные укрытия в Киеве появятся в 2027 году

Убежище. Фото: pushkinska.net

Депутат Киевсовета Людмила Ковалевская заявила, что мобильные укрытия в Киеве планируется установить в следующем году. Она пояснила, что в настоящее время районы не успеют их установить, но после завершения текущего бюджетного процесса будут определены места установки и выделены средства.

Об этом депутат сказала в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Что известно о планах строительства мобильных укрытий в Киеве

По словам Людмилы Ковалевской, в 2026 году районы уже не успеют установить модульные укрытия. В то же время она подчеркнула, что такая инициатива необходима, ведь люди не всегда успевают добраться до стационарных укрытий во время тревоги.

"Это очень правильная инициатива, но мое общение с главами районов показывает, что на данный момент они не успеют установить модульные укрытия", — сказала депутат Киевсовета.

Ковальская пояснила, что после завершения нынешнего бюджетного процесса рабочая группа должна собрать глав районов, определить места для установки укрытий, необходимые документы и объемы финансирования.

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Подводя итог, она добавила, что средства на мобильные укрытия планируют заложить в бюджет следующего года.

"Когда закончится этот этап бюджетного процесса... я являюсь председателем рабочей группы, и мы соберём руководителей районов, обсудим ситуацию и на следующий год обязательно заложим средства, определим места, проработаем бюджеты, выясним, какие документы нужны, и так далее. И в следующем году в Киеве обязательно будут установлены мобильные укрытия", — подытожила Ковалевская.

Как сообщали Новини.LIVE, международный выставочный центр в Киеве оборудовал на территории комплекса специальные помещения, которые будут использоваться в качестве укрытий во время воздушных тревог. Они вмещают более 2200 человек.

Также мы писали, что в КГВА официально заявили, что по состоянию на середину сентября на киевских вокзалах и автостанциях нет ни одного зарегистрированного укрытия. Поэтому пассажирам в случае тревоги рекомендуют пользоваться ближайшими укрытиями.