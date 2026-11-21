Мокрий сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 22 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про мокрий сніг. Вдень максимальна температура повітря буде +5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві та області на 22 листопада

Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 22 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

по Київській області вночі +2 °C...-3 °C, вдень 0...+5 °C;

у Києві вночі близько 0 °C, вдень +2...+4 °C.

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