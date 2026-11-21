Мокрый снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 22 ноября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики предупредили о мокром снеге. Днем максимальная температура воздуха составит +5 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве и области на 22 ноября

Ночью существенных осадков не предвидится, а днем ожидается небольшой мокрый снег. Ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +2 °C...-3 °C, днем 0...+5 °C;

в Киеве ночью около 0 °C, днём +2...+4 °C.

Киев — последние новости

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