Момент удару балістикою по Києву потрапив на бодікамеру патрульного
Під час масованої російської атаки на Київ бодікамера патрульного зафіксувала момент влучання балістичної ракети. Правоохоронець саме ніс службу, коли Росія завдала удару по столиці. У поліції наголосили, що ворог знову цілив по мирних жителях.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва, передає Новини.LIVE.
Перші секунди після влучання російської балістичної ракети у Києві
У поліції наголосили, що російські війська вкотре завдали удару по цивільному населенню столиці.
"Вчергове підлий ворог безжально обстрілював столицю. Ворожі ракети цілили по мирних людях", — йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки загинули мирні жителі, а серед втрат є й працівник поліції.
"На жаль, сьогодні кияни втратили рідних. Цієї ж ночі ми втратили колегу. Щирі співчуття рідним та близьким", — зазначили у Патрульній поліції Києва.
Як писали Новини.LIVE, під час повторної російської атаки на Київ у ніч проти 1 серпня загинув 22-річний патрульний поліцейський, який ніс службу у столиці. У патрульній поліції повідомили, що правоохоронець став жертвою чергового ракетного удару РФ, який забрав життя мирних жителів і співробітника поліції. Колеги висловили співчуття рідним загиблого та наголосили, що ворог знову цілив по цивільному населенню.
Також під час ранкової атаки 1 серпня російський реактивний "Шахед" влучив у склад компанії Rozetka у Броварах, де на той момент працювали 270 людей. Внаслідок удару загинув один працівник, ще семеро дістали поранення, один із них перебуває у важкому стані. У компанії заявили, що нададуть постраждалим і родині загиблого медичну, психологічну та матеріальну допомогу, а пошкоджений склад буде відновлено.
Читайте Новини.live!