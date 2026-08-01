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Головна Київ Згорілі автівки, розбиті автомийка і кафе: фото наслідків удару РФ по Дегтярівській в Києві

Згорілі автівки, розбиті автомийка і кафе: фото наслідків удару РФ по Дегтярівській в Києві

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 13:25
Наслідки атаки РФ на Дегтярівську в Києві: фото пошкоджених автомийки, шиномонтажу та кафе
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок нічної російської атаки на Київ на вулиці Дегтярівській пошкоджено кілька об'єктів малого бізнесу. Руйнувань зазнали автомийка, шиномонтаж та заклади швидкого харчування. Власники вже прибирають наслідки обстрілу та оцінюють завдані збитки.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

наслідки обстрілу, Київ, Дегтярівська
Згоріле авто. Фото: Новини.LIVE

Який вигляд має вулиця Дегтярівська після російської атаки

У Шевченківському районі Києва на вулиці Дегтярівській російський обстріл пошкодив низку комерційних об’єктів. Зокрема, руйнувань зазнали автомийка, шиномонтаж, а також місцеві заклади швидкого харчування, де продавали плов і шаурму.

наслідки обстрілу, Київ, Дегтярівська, пошкоджений кіоск
Пошкоджений кіоск в Києві. Фото: Новини.LIVE

На місці працюють комунальні служби, водночас власники бізнесів самостійно прибирають уламки та намагаються якнайшвидше відновити роботу.

наслідки обстрілу, Київ, Дегтярівська, люди прибирають наслідки
Люди прибирають наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE
наслідки обстрілу, Київ, Дегтярівська, 1 серпня 2026
Екскаватор вирівнює вирву. Фото: Новини.LIVE

Підприємці розповідають про значні пошкодження, однак остаточний розмір завданих збитків поки що встановлюється.

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наслідки обстрілу, Київ, Дегтярівська, заклад харчування пошкоджений
Пошкоджений заклад харчування. Фото: Новини.LIVE
наслідки обстрілу, Київ, Дегтярівська, згоріле авто
Згоріле авто на фоні руйнувань. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE, у Дарницькому районі Києва внаслідок нічної російської атаки загинули люди, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівках, а у дворах згоріли та були пошкоджені автомобілі. На місці працюють рятувальники й комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Також внаслідок нічної атаки РФ на Київ пошкоджень зазнав гіпермаркет "Велмарт" на Березняках. У будівлі вибито вікна, також пошкоджено фасад і частину приміщень. На місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби руйнувань і ліквідовують наслідки обстрілу.

Київ балістична атака руйнування
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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