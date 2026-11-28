Установка елки на Софийской площади в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В Киеве продолжают устанавливать главную новогоднюю елку страны на Софийской площади. Благодаря помощи волонтеров монтажные работы продвигаются быстрее, чем планировалось. В частности, гирлянды начали разворачивать в субботу, 28 ноября, хотя изначально это должны были сделать 30 ноября.

Об этом журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал организатор установки елки Игорь Добруцкий.

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Киевляне помогают устанавливать елку на Софийской площади. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Волонтеры ускорили установку главной елки в Киеве

По словам Игоря Добруцкого, к установке елки присоединилось много людей, в том числе и дети, которые помогают развешивать гирлянды. Именно благодаря их участию удалось выполнить запланированный на два дня объем работ за один день.

На каркас праздничной елки уже устанавливают ветки, а позже её украсят гирляндами. В этом году елка будет жёлтого цвета.

Киевляне вешают гирлянды на елку. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

"Идём с опережением на один день. Вчера было столько волонтеров, что то, что мы планировали сделать за два дня, сделали за день. И по плану мы должны были намотать гирлянды в понедельник, а уже сегодня наматываем. Поэтому к понедельнику каркас будет готов, и мы начнём уже украшать внутри. Этим будут заниматься исключительно наши декораторы, так как там требуется более творческая работа. Нам хватит трёх дней, чтобы всё сделать.

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Сколько сегодня было детей, и каждый хочет развернуть свою гирлянду. Вы представляете? Каждый причастен к тому, чтобы Рождество принесло радость всем людям", — отметил организатор установки елки Игорь Добруцкий.

Установка елки в Киеве на Софийской площади. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Для 16-метровой елки использовали около трёх тысяч веток и три километра гирлянд. Внутрь конструкции можно будет попасть через арку. Там декораторы обустроят рождественское пространство с разноцветными игрушками.

Зажечь главную елку страны планируют 6 декабря, в День святого Николая.

Люди наряжают елку в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Также Игорь Добруцкий рассказал о планах по оформлению елки в последующие годы. По его словам, организаторы хотят вернуться к прежнему формату, когда конструкция была значительно выше, а на Софийскую площадь приходили сотни тысяч людей:

"В следующие годы мы вернемся к тому формату, который у нас был: 31 метр, 33 метра, когда сотни тысяч людей приходили к нам в гости и отдыхали под этим звездным небом".

Елка на Софийской площади в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Отдельно организатор отметил, что установка елки не финансируется из городского и государственного бюджетов. Основные материалы использовали из запасов "Добропарка", а дополнительно приобрели лишь часть светодиодов для гирлянд внутри конструкции. Топливо и генератор предоставляют неравнодушные люди.

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что 28 ноября 2026 года в Киеве в результате российской атаки было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. В настоящее время специалисты устанавливают масштабы и степень повреждений. В некоторых районах столицы возможны перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр Виталий Кличко.

Также мы писали, что Киев может остаться без электроэнергии на одну-две недели в случае массированного российского удара по подстанциям, обеспечивающим столицу светом. Продолжительность отключений будет зависеть от масштабов повреждений, наличия оборудования и времени, необходимого для ремонта. В то же время такие длительные отключения электроэнергии могут носить локальный характер, отметил бывший министр энергетики Иван Плачков.