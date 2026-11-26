Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Синоптики повідомили, що у п'ятницю, 27 листопада, в Київській області та в столиці буде хмарна погода з проясненнями. Опади не очікуються, тоді як температура повітря коливатиметься від -6°C до 3°C.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода на Київщині 27 листопада

Фахівці Укргідрометцентру прогнозують, що на Київщині та в столиці 27 листопада буде хмарно, але з проясненнями, дощу та снігу не очікують.

Вітер північно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по регіону в денний час становитиме -1°C ...-6°C вдень — від -2°C до 3°C.

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Допис Укргідрометцентру. Скриншот: Telegram

Новини Києва

Ми писали, що народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк висловив свою думку з приводу складної ситуації з теплопостачанням в місті Українка Київської області. На думку нардепа, мобільні котельні можуть врятувати населений пункт від холодів.

Новини.LIVE інформували, що президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомив, що жителів Києва запрошують долучитися до збору головної ялинки міста на Софійській площі. За його словами, фінансування проєкту взяли на себе меценати, а для створення ялинки вже підготували 3 тисячі хвойних гілок.