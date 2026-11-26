Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили, что в пятницу, 27 ноября, в Киевской области и в столице будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, а температура воздуха будет колебаться от -6 °C до 3 °C.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая будет погода в Киевской области 27 ноября

Специалисты Укргидрометцентра прогнозируют, что в Киевской области и в столице 27 ноября будет облачно, но с прояснениями, дождя и снега не ожидается.

Ветер северо-восточный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по региону в дневное время составит -1 °C...-6 °C, днем — от -2 °C до 3 °C.

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Сообщение Укргидрометцентра. Скриншот: Telegram

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