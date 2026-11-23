Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області у вівторок, 24 листопада, очікується хмарна погода з невеликим снігом. У нічні години опади можливі місцями по області. Водіям і пішоходам варто бути уважними, адже на окремих ділянках доріг прогнозують ожеледицю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода на Київщині 24 листопада

За прогнозом синоптиків, протягом доби вітер буде північно-західним, його швидкість становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі та вдень коливатиметься -3 °C...+2 °C.

Погода на 24 листопада в Києві. Фото: скриншот

У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0...-2 °C. У денні години повітря прогріється 0...+2 °C. Через такі температурні коливання на дорогах і тротуарах місцями може утворюватися слизька кірка.

Через імовірну ожеледицю учасникам дорожнього руху радять враховувати погодні умови під час планування поїздок. Водіям варто зменшити швидкість, збільшити дистанцію до інших автомобілів і уникати різких маневрів та гальмувань.

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Пішоходам рекомендується обирати взуття з неслизькою підошвою, уважно переходити проїжджу частину та бути обережними на сходах і тротуарах.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російських ударів по Південному мосту в Києві пошкоджено конструкції, якими проходить зелена гілка метро. Наразі фахівці працюють над відновленням цієї ділянки, однак повернення руху поїздів між берегами Дніпра до кінця року залишається малоймовірним.

У столиці 21 листопада відновили автобусне сполучення Південним мостом після обмежень, запроваджених через пошкодження внаслідок російських атак. Транспорт знову курсує в обох напрямках.