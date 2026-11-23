Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области во вторник, 24 ноября, ожидается облачная погода с небольшим снегом. В ночные часы осадки возможны местами по области. Водителям и пешеходам следует быть внимательными, ведь на отдельных участках дорог прогнозируется гололед.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киевской области 24 ноября

По прогнозу синоптиков, в течение суток ветер будет северо-западным, его скорость составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью и днем будет колебаться -3 °C...+2 °C.

Погода на 24 ноября в Киеве. Фото: скриншот

В столице ночью столбики термометров будут показывать 0...-2 °C. Днём воздух прогреется 0...+2 °C. Из-за таких температурных колебаний на дорогах и тротуарах местами может образовываться скользкая корка.

Из-за возможного гололеда участникам дорожного движения рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок. Водителям следует снизить скорость, увеличить дистанцию до других автомобилей и избегать резких маневров и торможений.

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Пешеходам рекомендуется выбирать обувь с нескользящей подошвой, внимательно переходить проезжую часть и быть осторожными на лестницах и тротуарах.

Как сообщали Новини.LIVE, после российских ударов по Южному мосту в Киеве были повреждены конструкции, по которым проходит "зеленая" ветка метро. Сейчас специалисты работают над восстановлением этого участка, однако возобновление движения поездов между берегами Днепра до конца года остается маловероятным.

В столице 21 ноября возобновили автобусное сообщение через Южный мост после ограничений, введенных из-за повреждений в результате российских атак. Транспорт снова курсирует в обоих направлениях.