Відновлювальні роботи на мосту в Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Києві на Південному мосту у суботу, 21 листопада, відновлюють рух громадського транспорту в обох напрямках. Проїзд з правого на лівий берег організували через вулиці Саперно-Слобідську.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Відновлення руху громадського транспорту на Південному мосту Києва

Автобусне сполучення Південним мостом забезпечено в обох напрямках.

"Рух відновлюють після обмежень, запроваджених унаслідок пошкоджень мосту через ворожі атаки на столицю", — йдеться у повідомленні.

З правого на лівий берег курсуватимуть автобусні маршрути:

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22;

22-ТЛ;

91.

У КМДА просять пасажирів враховувати зміни в організації руху громадського транспорту та планувати поїздки заздалегідь.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Як працюють інші мости в Києві:

Північний міст — дозволено рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою в обох напрямках, але заборонений рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту;

— дозволено рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою в обох напрямках, але заборонений рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту; Подільський мостовий перехід — працює у штатному режимі;

— працює у штатному режимі; Дарницький міст — працює у штатному режимі;

— працює у штатному режимі; Міст Метро — працює у штатному режиму, але рух вантажного транспорту заборонений;

— працює у штатному режиму, але рух вантажного транспорту заборонений; Міст ім. Є. О. Патона — працює у штатному режимі, діє реверсивний рух (із 06:00 до 16:00 з лівого на правий берег, а із 16:00 до 24:00 з правого на лівий).

Робота мостів в Києві 21 листопада. Фото: КМДА

Як писали Новини.LIVE з посиланням на столичного мера Віталія Кличка, внаслідок масованого російського 20 листопада пошкоджено три мости через Дніпро. Йдеться про Південний та Дарницький мости, а також Подільсько-Воскресенський мостовий перехід.

А футуролог Віталік Кулик наголошував на необхідності посилення захисту підʼїздів до Києва, оскільки наразі вони в небезпеці. Зокрема, йдеться про захисні сітки та ППО.