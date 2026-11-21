На Південному мосту відновили рух автобусів в обох напрямках
У Києві на Південному мосту у суботу, 21 листопада, відновлюють рух громадського транспорту в обох напрямках. Проїзд з правого на лівий берег організували через вулиці Саперно-Слобідську.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Новини.LIVE.
Відновлення руху громадського транспорту на Південному мосту Києва
Автобусне сполучення Південним мостом забезпечено в обох напрямках.
"Рух відновлюють після обмежень, запроваджених унаслідок пошкоджень мосту через ворожі атаки на столицю", — йдеться у повідомленні.
З правого на лівий берег курсуватимуть автобусні маршрути:
- 22;
- 22-ТЛ;
- 91.
У КМДА просять пасажирів враховувати зміни в організації руху громадського транспорту та планувати поїздки заздалегідь.
Як працюють інші мости в Києві:
- Північний міст — дозволено рух громадського та спеціального транспорту крайньою правою смугою в обох напрямках, але заборонений рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту;
- Подільський мостовий перехід — працює у штатному режимі;
- Дарницький міст — працює у штатному режимі;
- Міст Метро — працює у штатному режиму, але рух вантажного транспорту заборонений;
- Міст ім. Є. О. Патона — працює у штатному режимі, діє реверсивний рух (із 06:00 до 16:00 з лівого на правий берег, а із 16:00 до 24:00 з правого на лівий).
Як писали Новини.LIVE з посиланням на столичного мера Віталія Кличка, внаслідок масованого російського 20 листопада пошкоджено три мости через Дніпро. Йдеться про Південний та Дарницький мости, а також Подільсько-Воскресенський мостовий перехід.
А футуролог Віталік Кулик наголошував на необхідності посилення захисту підʼїздів до Києва, оскільки наразі вони в небезпеці. Зокрема, йдеться про захисні сітки та ППО.