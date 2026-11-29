Люди йдуть вулицею у сніжну погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Останній день осені в Київській області та столиці буде холодним, однак опадів синоптики не прогнозують. Протягом доби небо буде переважно малохмарним, а температура повітря залишатиметься нижче нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Київщині 30 листопада

Упродовж дня очікується невелика хмарність. Дощу чи снігу не передбачається. Вітер буде північно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с.

У Київській області вночі стовпчики термометрів опустяться до -9°...-5°С, а вдень температура становитиме -5°...0°С.

Яка температура буде в Києві

У столиці ніч також буде морозною — очікується -7°...-5°С. Вдень повітря прогріється до -3...-1°С.

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Прогноз погоди в Києві 30 листопада. Фото: Meteoprog

Опадів у Києві не прогнозують, небо буде з невеликою хмарністю.

Раніше Новини.LIVE розповідали про наслідки російського удару по Фастову, де зайнялася територія центрального ринку. Полум'я охопило частину торговельної зони, зокрема магазин, заклад харчування та кілька торговельних приміщень. За інформацією рятувальників, повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

Також стало відомо про наслідки російських атак на Київщину протягом доби. Під ударом опинилися Білоцерківський, Фастівський і Вишгородський райони. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні оселі, гаражі, торговельні об'єкти й автомобілі. Через обстріли травмувалися четверо людей.