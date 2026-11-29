Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: facebook.com/timurtkachenko, ДСНС. Колаж: Новини.LIVE

Російські окупанти знову атакували Київську область. Зокрема, упродовж минулої доби ворог поранив чотирьох осіб. Внаслідок ворожих ударів є значні пошкодження.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у неділю, 29 листопада, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Київської області

Ткаченко зазначив, що атаки російських дронів на Київщину не припиняються.

Зокрема, сьогодні зранку у Фастові внаслідок обстрілу сталася пожежа на території ринку. Ворог пошкодив магазин, заклад харчування та торговельні приміщення. Наразі на місці обстрілу працюють рятувальники. Інформація про поранених не надходила.

Крім того, вночі противник пошкодив приватний будинок та автомобіль у Вишгородському районі.

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Загалом упродовж минулої доби наслідки російських ударів зафіксовано у трьох районах Київщини:

"Зокрема, пошкоджено вісім багатоповерхових будинків — вибито вікна та пошкоджено скління; 19 приватних будинків; гаражні та торговельні приміщення; автомобілі. За минулу добу четверо людей отримали травми. Усім мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок ворожих атак, надається необхідна допомога", — додав Ткаченко.

Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 28 листопада Росія знову атакувала Київ. Зокрема, у Шевченківському районі впали уламки на територію дитячого садка, внаслідок чого постраждав пʼятирічний хлопчик.

Крім того, вчора внаслідок російського удару по Києву сталося влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Містян попереджали про перебої з електропостачанням та водопостачанням.