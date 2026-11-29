Пошкодження будівлі, рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Київщини. Колаж: Новини.LIVE

У Фастові Київської області внаслідок російської атаки виникла пожежа на території центрального ринку. Вогонь поширився на частину торговельної зони, пошкодивши магазин, заклад харчування та кілька торговельних приміщень.

Про це повідомили у ДСНС Київщини, передає Новини.LIVE.

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Як ліквідували пожежу у Фастові

Після надходження інформації про займання на місце прибули рятувальники. Їм вдалося локалізувати пожежу, однак роботи з її повної ліквідації ще тривають.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Київщини

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали об’єкти, розташовані на території ринку. Водночас інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Загалом, за цей тиждень російські війська здійснили масовані атаки на Україну, застосувавши понад 1960 ударних безпілотників, більш ніж 1600 керованих авіабомб і вісім ракет.

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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Під ударами опинилися об’єкти енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Водночас значна частина атак була спрямована на житлову забудову.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 листопада російські війська атакували Київ, унаслідок чого в кількох районах столиці зафіксували пошкодження та постраждалих. У Шевченківському районі уламки безпілотника впали на територію дитячого садка, де загорілося дерево, а в будівлі закладу та сусідньому п’ятиповерховому будинку вибило вікна.

Також у Солом’янському районі загинула жінка. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.