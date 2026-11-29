Люди идут по улице в снежную погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Последний день осени в Киевской области и столице будет холодным, однако осадков синоптики не прогнозируют. В течение суток небо будет преимущественно малооблачным, а температура воздуха останется ниже нуля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, информирует Новини.LIVE.

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Какая погода ожидается в Киевской области 30 ноября

В течение дня ожидается небольшая облачность. Дождя или снега не предвидится. Ветер будет северо-восточным, со скоростью 5–10 м/с.

В Киевской области ночью столбики термометров опустятся до -9°...-5°С, а днём температура составит -5°...0°С.

Какая температура будет в Киеве

В столице ночь также будет морозной — ожидается -7°...-5°С. Днем воздух прогреется до -3...-1°С.

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Осадков в Киеве не прогнозируется, небо будет с небольшой облачностью.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о последствиях российского удара по Фастову, где загорелась территория центрального рынка. Пламя охватило часть торговой зоны, в частности магазин, заведение общественного питания и несколько торговых помещений. По информации спасателей, сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Также стало известно о последствиях российских атак на Киевскую область за сутки. Под ударом оказались Белоцерковский, Фастовский и Вышгородский районы. Повреждения получили многоэтажные дома, частные дома, гаражи, торговые объекты и автомобили. В результате обстрелов травмы получили четыре человека.