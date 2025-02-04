Історичні мости Києва — що відомо про втрачені переправи минулого століття

Миколаївський ланцюговий міст. Ілюстративне фото: соцмережі

Багато київських мостів, які колись відігравали важливу роль у транспортній системі міста, тепер лише частина історії. Деякі з них були символами інженерної майстерності того часу.

Новини.LIVE розповідають про найбільш знакові мости Києва, що з’єднували береги Дніпра у минулому та позаминулому столітті.

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Наводницький міст

Наводницький міст — загальна назва кількох мостів через Дніпро в Києві, які існували з 1713 по 1953 рік на місці сучасного мосту Патона. Перше повідомлення про перевіз через Дніпро в цьому місці датується Х-XI століттями, а з XVI століття діяв Наводницький перевіз.

Перша стаціонарна конструкція Наводницького мосту на картині В. Ріхтера, 1820 рік.

У 1713 році розпочалося будівництво казенного наплавного мосту, який розбирали на час льодоходу. У 1744 році був збудований стаціонарний дерев’яний міст, що належав Києво-Печерській лаврі.

У 1915 році під час Першої світової війни було збудовано стратегічний дерев’яний міст, спалений в 1920 році відступаючими польськими військами. Він був відновлений у 1921 році, але в середині 1930-х років знову зруйнований.

Наводницький міст у 1930 році. Фото: відкриті джерела

Згодом розпочалось будівництво нового металевого мосту, яке не було завершено до початку Другої світової війни. Під час окупації Києва німецькими військами був споруджений тимчасовий міст, який підірвали під час боїв за Київ у 1943 році.

Палаючий Наводницький міст на задньому плані, 19 вересня 1941 року. Фото: Wikipedia

Після визволення Києва в листопаді 1943 року був побудований низьководний Наводницький міст, а з 1944 року — висоководний міст. У 1953 році, після спорудження мосту ім. Є. О. Патона, Наводницький міст був розібраний. Сьогодні залишки старих опор моста іноді можна побачити над водою.

У 2013 році на залишку льодоріза моста була встановлена скульптура "Рідкісний птах" авторства Олексія Владімірова.

Скульптура "Рідкісний птах". Фото: соцмережі

Ланцюговий міст

Миколаївський ланцюговий міст — це історичний міст через Дніпро, що існував у Києві з 1855 по 1920 рік. Його будівництво почалося в 1848 році під керівництвом британського інженера Чарльза Блекера Віньольса, а конструкцію поставила компанія Fox, Henderson and Company. Міст був відкритий у 1853 році і мав довжину 776 метрів, ставши найбільшим на той час у Європі.

Ланцюговий міст. Фото: Wikipedia

У 1920 році міст був підірваний під час польсько-радянської війни, але пізніше відновлений за проектом Євгена Патона та відкритий під новою назвою "Міст Євгенії Бош" у 1925 році. Під час Другої світової війни міст знову був зруйнований, і після війни його не відновлювали. У 1965 році на його місці було збудовано Київський метроміст.

Миколаївський ланцюговий міст. Фото: відкриті джерела

Залізничний міст Струве

Дарницький залізничний міст — перший капітальний суцільнометалевий залізничний міст через Дніпро в Києві, збудований за проєктом військового інженер-капітана Аманда Струве. Міст був відкритий 13 (25) лютого 1870 року і на момент його побудови став найдовшим мостом в Європі. Загальна довжина мосту становила 1067,6 метрів, він мав 11 опор і 12 прольотів по 89 метрів кожен. Міст був оснащений однією залізничною колією. Опори мосту споруджувалися за кесонною технологією.

Під час будівництва та випробувань мосту в лютому 1870 року був проведений тестовий проїзд по мосту шести паровозів. За виконану роботу Аманд Струве отримав підвищення у військовому званні.

Залізничний міст у Києві на гравюрі К. Вейєрмана, створеній за малюнком художника О. Адамова, 1870 року.

Міст був зруйнований під час Першої світової війни в червні 1920 року, але відновлений до вересня того ж року. Під час Другої світової війни міст знову був знищений радянськими бійцями в 1941 році і пізніше відновлений німецькими військами. Однак, в кінці 1943 року міст було остаточно зруйновано.

Під час Другої світової війни міст знову був знищений радянськими бійцями. Фото: відкриті джерела

Після визволення Києва був побудований тимчасовий низьководний залізничний міст, а у 1944 році його замінили тимчасовим висоководним.

У 1949 році поруч з місцем старого мосту був побудований новий двоколійний багатопролітний арочний Дарницький залізничний міст, який функціонує і по сьогодні. Частина старих опор мосту Струве збереглася і їх можна побачити на північ від нинішнього Дарницького залізничного мосту.

Залишки опори старого мосту Струве, розташовані поруч з нині діючим залізничним мостом.

Русанівський міст

Русанівський міст був металевою спорудою через Русанівську протоку Дніпра, збудованою у 1906 році для з’єднання Труханового острова та Микільської слобідки з Броварським шосе. Міст замінив попередні дерев’яні конструкції, що регулярно руйнувалися під час повеней. Автори проекту — інженери Микола Бєлелюбський, Григорій Кривошеїн та архітектор Володимир Апишков. Міст був двопрогоновим, з металевими арками, і мав дерев’яне покриття.

У 1908 році міст постраждав від пожежі, що виникла через підпали, але був швидко відремонтований. У 1912 році по відновленому мосту була запущена бензотрамвайна лінія до Дарниці, згодом її електрифікували.

Ілюстрація Русанівського моста з книги 1913 року.

У 1920 році, під час польсько-радянської війни, міст був зруйнований відступаючими польськими військами. Його відновлення було проведене у 1924—1925 роках за проектом Євгена Патона. У 1941 році, під час відступу Червоної армії, міст був підірваний і більше не відновлювався. У 1965 році на його місці було збудовано Русанівський метроміст для лінії київського метрополітену.

Зруйнований Русанівський міст узимку 1942 року. Фото: Wikipedia

Зруйнований Русанівський міст у 1944 році. Фото: livejournal.com

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