Цікаві факти про міст Патона у Києві

Міст Патона у Києві. Фото: Unsplash

Міст Євгена Патона відкрили 5 листопада 1953 року. Цьогоріч відомій київській споруді виповнюється вже 71 рік.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші факти про відомий міст, що з'єднує лівий і правий береги столиці.

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Євген Патон вирішив поєднати мостобудування та зварювання і замінити клепані мостові конструкції суцільнозварними. Така ідея не викликала захвату ні у колег, ні у керівництва. Адже на той час технологія електрозварювання була новою та експериментальною.

Такий вигляд мав міст Патона раніше. Фото: YouTube

Все ж український вчений зміг переконати тодішнього першого секретаря ЦК КПУ Микиту Хрущова, і той дозволив впроваджувати нову технологію. І у 1939 році в Києві розпочинають будівництво нового моста Наводницького.

Пізніше його назвуть на честь самого Патона.

Чому призупиняли будівництво моста

Зведення мосту переривали через Другу світову війну. У вересні 1941 року радянські війська під час відступу підірвали всі мости через Дніпро, зокрема і недобудований Наводницький. Пізніше нацисти звели на його місті тимчасову переправу, проте її теж підірвали восени 1943 року.

Вже після закінчення війни Євген Патон підготував новий проєкт мосту, який отримав назву Київський. Будувати його почали в 1950 році й до літа 1953 року всі роботи завершили.

Міст Патона після церемонії відкриття, 5 листопада 1953 року. Фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

При будівництві моста використовували презервативи

Під час зведення мосту монтажникам необхідно було позбутися залишків старої конструкції. Підривали залишки старого мосту за допомогою вибухівки. Аби вона не потрапила у воду, використовували презервативи.

Загалом використали близько п’яти тисяч гумових виробів.

Міст Патона довший, ніж Хрещатик

Всім відомий київський міст Патона має довжину 1543 метри. Це на 300 метрів довше за головну вулицю Києва.

Міст Патона в Києві. Фото: Вікіпедія

Різні назви мосту

У проєктній документації, яку підготували після закінчення війни, міст Патона називався Київським. Та все ж, згодом він отримав назву на честь свого "батька" — вченого Євгена Патона.

Щоправда, побачити свій витвір вчений не встиг. 83-річний Євген Патон помер за три місяці до відкриття мосту.

Міцність мосту перевіряли танками

Перед тим, як вводити міст в експлуатацію, його перевірили на міцність. Для цього спорудою проїхала колона самохідних знарядь та танків.

Крім того, це був перший міст через Дніпро, який встановили в післявоєнний період.

Трамвайна лінія через міст

Ще на початку 2000 року через міст Патона проходила одна з найважливіших трамвайних ліній столиці. Вона сполучала лівобережну та правобережну частини системи київського трамвая.

Щоправда, під час реконструкції мосту у 2004 році з нього зняли трамвайні колії. Трамвайне сполучення через міст стало неможливим. Його не відновили навіть попри протести людей та збори підписів тих, хто був проти.

Трамвай на мосту Патона у 1997 році. Фото: Bigkyiv

Чому призупинена реконструкція мосту Патона

Ще у 2019 році міст Патона визнали аварійним. Через це довелось закрити дві крайні смуги. До повномасштабного вторгнення у рамках реконструкції планували відремонтувати полотно, встановити огорожі, відремонтувати конструкції та прогонові будови, опори, сходи, реставрувати колони, а також розширити міст.

Міст Патона в Києві. Фото: УНІАН

Наразі реконструкцію мосту так і не розпочали. Функція замовника робіт перейшла до Міністерства інфраструктури. Влітку 2024 року мерія Києва зверталась з проханням до Уряду розпочали реконструкцію мосту. Однак інформації щодо приблизного початку робіт й досі не було.

Нагадаємо, у Києві розпочали ремонтні роботи на аварійному мості Метро.

Мешканці Києва створили петицію про те, щоб зробити міст Патона зручнішим для велосипедистів. Люди просять владу переобладнати бічні смуги руху на ньому під велодоріжки.