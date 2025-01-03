Десять цікавих фактів про мости Києва

Парковий міст у Києві. Фото: Kyiv.day

Протягом минулого року основні мости Києва тою чи іншою мірою було визнано непрацездатними. При цьому відкриття нового Подільсько-Воскресенського мосту не надто полегшило життя мешканців Лівого берега.

Видання bzh.life розповідає цікаві факти про історію будівництва головних мостів Києва і про те, в якому вони стані зараз.

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Цікаві факти про мости Києва

1. Перший постійний міст через Дніпро було збудовано у 1853 році, він отримав назву Миколаївський ланцюговий, на честь тодішнього правителя Російської імперії Миколи I. У 1920 році під час Визвольних змагань польські військові підірвали міст перед відступом.

Міст метро. Фото: bzh.life

2. У 1925 році за проєктом Євгена Патона було зведено балковий міст, який назвали на честь більшовицької діячки Євгенії Бош. Цю споруду чекала та сама доля: у 1941 році під час відступу радянських військ із захопленого німцями Києва міст було підірвано.

3. Після закінчення Другої світової війни головною перепоною для проєктувальників майбутнього Мосту Метро стали частини опор попереднього, які заважали новому будівництву. Вони проіснували аж до середини 1960-х років і деякий час використовувалися для лінії електропередач.

Будівництво мосту метро у Києві. Фото: bzh.life

4. Київський міст Метро став першою у світі арковою спорудою на сухих стиках. Суть такої технології полягала у тому, що стики не заливали бетоном, а частини з’єднували між собою металевими болтами.

5. Приблизно з 1990-х років міст Метро перебуває в аварійному стані. Сьогодні його відносять до п’ятого, останнього за класифікацією, експлуатаційного стану.

6. Русанівський метроміст капітально оновили у 2019 році, він належить до четвертого експлуатаційного стану, тобто частково непрацездатний.

Міст Патона. Фото: bzh.life

7. Перша назва мосту Патона — Наводницький. Сто років тому, наприкінці 1920-х років, інженер Євген Оскарович Патон активно пропагував у Радянській Україні передові на той час ідеї технологій електрозварювання. За цією технологією і було створено міст, який потім отримав назву на честь великого вченого.

8. Будівництво Київського мосту почали у 1950 році. Але перш ніж розпочати роботи, треба було позбавитися опор, які залишилися від попереднього мосту. Недовго думаючи, їх вирішили підірвати. Щоб надійно захистити вибухівку від води, було використано п'ять тисяч презервативів.

Північний міст. Фото: bzh.life

9. Восени Київський міст перевірили на міцність, пустивши по ньому на всю ширину колонну танків Т-34. Урочисте відкриття відбулося 5 листопада 1953 року.

10. Північний міст є лідером з кількості заторів та аварій у Києві. Він вважається найаварійнішою ділянкою Києва, ДТП трапляються у вранішню або вечірню годину пік і стають початком транспортного колапсу у столиці.

Раніше ми писали, що у Київській області на автомобільній дорозі міжнародного значення М-07 Київ — Ковель — Ягодин завершують відновлення мосту через річку Тетерів, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо, у Києві від початку 2024 року відкрили низку інфраструктурних об'єктів.