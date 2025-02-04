Исторические мосты Киева — что известно об утраченных переправах прошлого века

Николаевский цепной мост. Иллюстративное фото: соцсети

Многие киевские мосты, которые когда-то играли важную роль в транспортной системе города, теперь лишь часть истории. Некоторые из них были символами инженерного мастерства того времени.

Новини.LIVE рассказывают о самых знаковых мостах Киева, соединявших берега Днепра в прошлом и позапрошлом веке.

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Наводницкий мост

Наводницкий мост — общее название нескольких мостов через Днепр в Киеве, которые существовали с 1713 по 1953 год на месте современного моста Патона. Первое сообщение о перевозе через Днепр в этом месте датируется Х-XI веками, а с XVI века действовал Наводницкий перевоз.

Первая стационарная конструкция Наводницкого моста на картине В. Рихтера, 1820 год.

В 1713 году началось строительство казенного наплавного моста, который разбирали на время ледохода. В 1744 году был построен стационарный деревянный мост, принадлежавший Киево-Печерской лавре.

В 1915 году во время Первой мировой войны был построен стратегический деревянный мост, сожженный в 1920 году отступающими польскими войсками. Он был восстановлен в 1921 году, но в середине 1930-х годов снова разрушен.

Наводницкий мост в 1930 году. Фото: открытые источники

Впоследствии началось строительство нового металлического моста, которое не было завершено до начала Второй мировой войны. Во время оккупации Киева немецкими войсками был построен временный мост, который взорвали во время боев за Киев в 1943 году.

Горящий Наводницкий мост на заднем плане, 19 сентября 1941 года. Фото: Wikipedia

После освобождения Киева в ноябре 1943 года был построен низководный Наводницкий мост, а с 1944 года — высоководный мост. В 1953 году, после сооружения моста им. Е. О. Патона, Наводницкий мост был разобран. Сегодня остатки старых опор моста иногда можно увидеть над водой.

В 2013 году на остатке ледореза моста была установлена скульптура "Редкая птица" авторства Алексея Владимирова.

Скульптура "Редкая птица". Фото: соцсети

Цепной мост

Николаевский цепной мост — это исторический мост через Днепр, существовавший в Киеве с 1855 по 1920 год. Его строительство началось в 1848 году под руководством британского инженера Чарльза Блекера Виньольса, а конструкцию поставила компания Fox, Henderson and Company. Мост был открыт в 1853 году и имел длину 776 метров, став самым большим на то время в Европе.

Цепной мост. Фото: Wikipedia

В 1920 году мост был взорван во время польско-советской войны, но позже восстановлен по проекту Евгения Патона и открыт под новым названием "Мост Евгении Бош" в 1925 году. Во время Второй мировой войны мост снова был разрушен, и после войны его не восстанавливали. В 1965 году на его месте был построен Киевский метромост.

Николаевский цепной мост. Фото: открытые источники

Железнодорожный мост Струве

Дарницкий железнодорожный мост — первый капитальный цельнометаллический железнодорожный мост через Днепр в Киеве, построенный по проекту военного инженер-капитана Аманда Струве. Мост был открыт 13 (25) февраля 1870 года и на момент его постройки стал самым длинным мостом в Европе. Общая длина моста составляла 1067,6 метров, он имел 11 опор и 12 пролетов по 89 метров каждый. Мост был оснащен одной железнодорожной колеей. Опоры моста сооружались по кессонной технологии.

Во время строительства и испытаний моста в феврале 1870 года был проведен тестовый проезд по мосту шести паровозов. За проделанную работу Аманд Струве получил повышение в воинском звании.

Железнодорожный мост в Киеве на гравюре К. Вейермана, созданной по рисунку художника А. Адамова, 1870 года.

Мост был разрушен во время Первой мировой войны в июне 1920 года, но восстановлен к сентябрю того же года. Во время Второй мировой войны мост снова был уничтожен советскими бойцами в 1941 году и позже восстановлен немецкими войсками. Однако, в конце 1943 года мост был окончательно разрушен.

Во время Второй мировой войны мост был уничтожен советскими бойцами. Фото: открытые источники

После освобождения Киева был построен временный низководный железнодорожный мост, а в 1944 году его заменили временным высоководным.

В 1949 году рядом с местом старого моста был построен новый двухпутный многопролетный арочный Дарницкий железнодорожный мост, который функционирует и по сей день. Часть старых опор моста Струве сохранилась и их можно увидеть к северу от нынешнего Дарницкого железнодорожного моста.

Остатки опоры старого моста Струве, расположенные рядом с ныне действующим железнодорожным мостом.

Русановский мост

Русановский мост был металлическим сооружением через Русановский пролив Днепра, построенным в 1906 году для соединения Труханова острова и Никольской слободки с Броварским шоссе. Мост заменил предыдущие деревянные конструкции, которые регулярно разрушались во время наводнений. Авторы проекта — инженеры Николай Белелюбский, Григорий Кривошеин и архитектор Владимир Апишков. Мост был двухпролетным, с металлическими арками, и имел деревянное покрытие.

В 1908 году мост пострадал от пожара, возникшего из-за поджогов, но был быстро отремонтирован. В 1912 году по восстановленному мосту была запущена бензотрамвайная линия до Дарницы, впоследствии ее электрифицировали.

Иллюстрация Русановского моста из книги 1913 года.

В 1920 году, во время польско-советской войны, мост был разрушен отступающими польскими войсками. Его восстановление было проведено в 1924-1925 годах по проекту Евгения Патона. В 1941 году, во время отступления Красной армии, мост был взорван и больше не восстанавливался. В 1965 году на его месте был построен Русановский метромост для линии киевского метрополитена.

Разрушенный Русановский мост зимой 1942 года. Фото: Wikipedia

Разрушенный Русановский мост в 1944 году. Фото: livejournal.com

Ранее мы рассказывали интересные факты об истории строительства главных мостов Киева и о том, в каком они состоянии сейчас.

Также в материале Новини.LIVE мы собрали самые интересные факты о мосте Патона, соединяющем левый и правый берега столицы.