Обстріл Києва 2 липня - Росія знову влучили у Південний мост

Південний міст. Фото: wikipedia.org

Росіяни протягом ночі та зранку у п'ятницю, 2 жовтня, продовжили спроби атакувати Київ реактивними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано щонайменше одне влучання по Південному мосту. Окрім того, в одному з районів пошкоджені будинок та кілька автомобілів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Наслідки обстрілу Києва 2 жовтня

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі розповів, що у місті сталося влучання.

"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Голосіївському районі впали уламки на відкритій території.

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"Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. Без пожежі та постраждалих", — додав Кличко.

Пост Кличка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ворог почав атакувати Південний міст Києва з 1 жовтня. Причому ввечері сталася повторна атака. Внаслідок влучання були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Також ми писали, що у Києві пошкоджені будинки можуть не встигнути відновити до зими. Найважча ситуація на Лівому березі столиці.