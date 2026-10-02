Обстріл Києва 2 липня - Росія знову влучили у Південний мост

РФ знову атакувала Південний міст Києва, у місті пошкоджені авто
Росіяни протягом ночі та зранку у п'ятницю, 2 жовтня, продовжили спроби атакувати Київ реактивними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано щонайменше одне влучання по Південному мосту. Окрім того, в одному з районів пошкоджені будинок та кілька автомобілів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.
Наслідки обстрілу Києва 2 жовтня
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі розповів, що у місті сталося влучання.
"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, у Голосіївському районі впали уламки на відкритій території.
"Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. Без пожежі та постраждалих", — додав Кличко.
Як повідомляли Новини.LIVE, ворог почав атакувати Південний міст Києва з 1 жовтня. Причому ввечері сталася повторна атака. Внаслідок влучання були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.
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