Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ РФ знову атакувала Південний міст Києва, у місті пошкоджені авто

РФ знову атакувала Південний міст Києва, у місті пошкоджені авто

Ua ru
2 жовтня 2026 05:18
Обстріл Києва 2 липня - Росія знову влучили у Південний мост
Південний міст. Фото: wikipedia.org

Росіяни протягом ночі та зранку у п'ятницю, 2 жовтня, продовжили спроби атакувати Київ реактивними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано щонайменше одне влучання по Південному мосту. Окрім того, в одному з районів пошкоджені будинок та кілька автомобілів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Реклама

Наслідки обстрілу Києва 2 жовтня

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі розповів, що у місті сталося влучання.

"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Голосіївському районі впали уламки на відкритій території.

Читайте також:

"Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. Без пожежі та постраждалих", — додав Кличко.

Росія вдарила по Південному мосту 2 жовтня
Пост Кличка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ворог почав атакувати Південний міст Києва з 1 жовтня. Причому ввечері сталася повторна атака. Внаслідок влучання були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Також ми писали, що у Києві пошкоджені будинки можуть не встигнути відновити до зими. Найважча ситуація на Лівому березі столиці.

Віталій Кличко Київ міст вибух обстріли Південний міст
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації