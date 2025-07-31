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Головна Київ Зеленський показав наслідки влучання ракети у будинок в Києві

Зеленський показав наслідки влучання ракети у будинок в Києві

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 06:33
Ракетний удар по Києву 31 липня — Зеленський показав відео наслідків
Зруйнований будинок у Києві через ракетний удар РФ. Фото: Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росіяни зранку, 31 липня, завдали ракетного удару по Києву. Зокрема, одна з ракет влучила прямо у будинок.

Про це у Telegram розповів президент України Володимир Зеленський.

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"Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи", — написав президент, додавши наступне відео.

Нагадаємо, що росіяни цієї ночі здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Внаслідок обстрілу постраждали понад два десятки людей.

Крім того, донька Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що цей обстріл Києва є відповіддю Путіна на дедлайн Трампа.

Володимир Зеленський Київ війна в Україні Росія ракетний удар постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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