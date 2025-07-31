Обстрел Киева 31 июля — фоторепортаж последствий в Святошинском районе

Жуткий удар РФ по многоэтажке в Киеве — фоторепортаж
Российские оккупанты в ночь на 31 июля массированно атаковали Киев. В частности, в результате ракетного удара разрушена многоэтажка в Святошинском районе.
Фотограф Новини.LIVE Игорь Кузнецов побывал на месте российской атаки.
Обстрел Киева 31 июля
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что на данный момент количество погибших возросло до двух. А мэр Виталий Кличко заявил о 48 пострадавших. Сейчас 29 травмированных находятся в больницах.
Фоторепортаж последствий обстрела Святошинского района Киева 31 июля
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский показал последствия российского удара по многоэтажке в Киеве 31 июля.
Кроме того, из-за российского обстрела пострадал Соломенский район Киева. Известно о сгоревших автомобилях и поврежденных квартирах.
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