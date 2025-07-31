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Главная Киев Жуткий удар РФ по многоэтажке в Киеве — фоторепортаж

Жуткий удар РФ по многоэтажке в Киеве — фоторепортаж

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Дата публикации 31 июля 2025 07:24
Обстрел Киева 31 июля — фоторепортаж последствий в Святошинском районе
Последствия российского обстрела Святошинского района Киева в ночь на 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские оккупанты в ночь на 31 июля массированно атаковали Киев. В частности, в результате ракетного удара разрушена многоэтажка в Святошинском районе.

Фотограф Новини.LIVE Игорь Кузнецов побывал на месте российской атаки.

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Обстрел Киева 31 июля

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что на данный момент количество погибших возросло до двух. А мэр Виталий Кличко заявил о 48 пострадавших. Сейчас 29 травмированных находятся в больницах.

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Посты Ткаченко и Кличко. Фото: скриншот

Фоторепортаж последствий обстрела Святошинского района Киева 31 июля

Обстріл Києва 31 липня
Последствия российского обстрела Святошинского района Киева в ночь на 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Обстріл Святошинського району Києва 31 липня
Последствия российского обстрела Святошинского района Киева в ночь на 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Удар Росії по Києву 31 липня
Последствия российского обстрела Святошинского района Киева в ночь на 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Російська атака на Київ 31 липня
Последствия российского обстрела Святошинского района Киева в ночь на 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ракетний удар Росії по багатоповерхівці в Києві 31 липня
Последствия российского обстрела Святошинского района Киева в ночь на 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Атака окупантів на Київ 31 липня
Последствия российского обстрела Святошинского района Киева в ночь на 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Зруйнована багатоповерхівка в Києві внаслідок обстрілу 31 липня
Последствия российского обстрела Святошинского района Киева в ночь на 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Російський обстріл Києва 31 липня
Последствия российского обстрела Святошинского района Киева в ночь на 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский показал последствия российского удара по многоэтажке в Киеве 31 июля.

Кроме того, из-за российского обстрела пострадал Соломенский район Киева. Известно о сгоревших автомобилях и поврежденных квартирах.

Киев война обстрелы оккупанты ракетный удар многоэтажка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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