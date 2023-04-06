Языковой скандал в Ирпене: преподаватель университета принципиально читает лекции на русском

Любовь Воробьева

В городе Ирпень на Киевщине, сильно пострадавшем в результате российской агрессии, преподаватель Государственного налогового университета Любовь Воробьева демонстративно читает лекции на русском языке. Студентам, которые просили перейти на государственный язык, она пригрозила, что даже экзамен по философии будет принимать исключительно на русском.

Об этом сообщил общественный деятель и волонтер Михаил Макарук.

Читайте также:

Подробности скандала

Макарук обнародовал аудио заявления преподавательницы. Он назвал ее "поклонницей русского мира" и призвал СБУ вмешаться.

"Русский мир" в... Ирпене. Да, вам не показалось, Город-Герой, где оккупанты убивали, насиловали и казнили местное население, где пол города разгромлено в хлам. Однако там и дальше лелеют эту заразу. Итак, знакомьтесь — профессор, Воробьева Любовь Сергеевна, преподаватель Государственного налогового университета. По просьбе студентов перейти на украинский, преподавательница начала угрожать первокурсникам принимать экзамен на русском языке. Она регулярно излагает материалы по-русски, ведь делает так уже 35 лет и, как она говорит, менять ничего не собирается", — рассказал Макарук.

На видео преподавательница резко реагирует на просьбу нескольких студентов преподавать предмет в украинском учебном заведении на государственном языке, ведь она "привыкла за 35 лет преподавать философию на русском". Выступившие с замечанием студентам Воробьева "позволяет не посещать пары", при этом обещая, что персонально у них экзамены она будет принимать на русском.

Сейчас студенты требуют увольнения Воробьевой, ведь их многочисленные попытки добиться преподавания на украинском языке были проигнорированы.

Макарук также отметил, что эта преподавательница в свое время активно протестовала против установления мемориальных досок воинам, отдавшим жизнь за Украину.

"Госпожа Воробьева является активной сторонницей запретов на установку мемориальных досок погибшим за Украину Героям, активно бегала по своему универу и рассказывала, что ее выпускники "убийцы и отбросы", потому что принимают участие в АТО/ООС", — рассказал волонтер.

Он также подчеркнул, что до сих пор Воробьева никак не отвечала ни за свои поступки, ни за нарушение требований по образовательному процессу в Украине и принципам закона о функционировании украинского языка.

"Ей сходит все с рук, потому что возглавляет факультет социально-гуманитарных технологий и менеджмента Наталья Ивановна Зикун, доктор наук по социальным коммуникациям, профессор. Ей неоднократно сообщалось о позиции поддержки "русского мира" Воробьевой, однако никаких действий предпринято не было, поскольку ну нельзя же наказывать подружку", — подчеркнул волонтер.

Волонтер обратился в Минобразования и СБУ с призывом вмешаться в ситуацию и навести порядок в государственном вузе.

"Извините, но достало. Публично обращаюсь к министру образования Оксену Лисовому и Минобразования и науки Украины относительно такого позорного поведения и принятия необходимых мер. Аналогичное обращение – к Минфину и министру Марченко, поскольку данный вуз находится в вашей вотчине. Ну и привет, Служба безопасности Украины, как там у вас дела? Может пора действовать?" — написал Макарук.

Реакция университета

В администрации вуза уже отреагировали на ситуацию. Исполняющий обязанности ректора Государственного налогового университета Дмитрий Серебрянский инициировал проведение служебного расследования.

"Применительно к факту изложенного в заявлении студентов и на период проведения служебного расследования преподаватель будет отстранен от исполнения обязанностей. В целях объективного проведения служебного расследования и по результатам будут приняты соответствующие жесткие меры по данному преподавателю", —сообщил и.о. ректора вуза.

Серебрянский также отметил, что сотрудничество с преподавателем, использующим язык страны-агрессора в стенах Налогового университета, недопустимо. Также руководитель университета поблагодарил студентов за патриотическую и твердую позицию, а также призвал университетское сообщество, особенно научно-педагогических работников, не допускать пренебрежения государственным языком и законодательством Украины.

Напомним, в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" запретили общаться на русском языке. Это касается как преподавателей и администрации учебного заведения, так и студентов.

Также в Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского запретили преподавание на русском языке образовательных компонентов и их составляющих.