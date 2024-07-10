МОЗ повідомило, скільки медичних працівників загинуло в результаті російської атаки на Київ

МОЗ назвало імена та прізвища медиків, які загинули у Києві від ракетної атаки
В понеділок, 8 липня, росіяни здійснили масований обстріл по Україні, в результаті дві ракети вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" та приватній клініці Adonis. Відомо, що шість медичних працівників загинули.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у середу, 10 липня.
Медичні працівники, які загинули під час ракетної атаки
Світлана Лук'янчик — лікар-нефролог дитячої лікарні "Охматдит". Вона рятувала життя дітям, що перебували на діалізі, евакуюючи їх до укриття під час удару.
Вікторія Бондаренко — старша касирка лікарні Adonis. У жінки залишилося двоє дітей. Її син і чоловік знаходяться у зоні воєнних дій.
Світлана Поплавська – лікарка акушерка-гінекологиня клініки Adonis. У жінки залишилося троє дітей.
Тетяна Шарова – старша медсестра клініки Adonis, яка у 2014 році разом із сім'єю через війну виїхала з Донецьку. Відомо, що її син був у полоні.
Віктор Брагуца – лікар з УЗД-діагностики клініки Adonis. У чоловіка залишилося двоє доньок.
Оксана Корж – сестра-господиня клініки Adonis. У жінки залишилося двоє дітей. Її молодший син випустився зі школи цього року, а її старша донька нещодавно стала мамою двійнят.
"Ці атаки — свідомий злочин проти людяності, спрямований на знищення мирного населення та тих, хто стоїть на передовій боротьби за життя", — йдеться в повідомлені міністерства.
Нагадаємо, у Львові в Гарнізонному Храмі 10 липня о 14:00 відбулося прощання з лікаркою Світланою Лук'яньчик. Львів'янка загинула у понеділок, 8 липня, внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит".
Раніше ми повідомляли, що СБУ отримала нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.
Також ми писали, що російські загарбники у понеділок, 8 липня, здійснили ракетний удар по клініці "Адоніс" у Дніпровському районі Києва. Наразі там триває розбір завалів медичного закладу.
Читайте Новини.LIVE!