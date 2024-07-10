МОЗ повідомило, скільки медичних працівників загинуло в результаті російської атаки на Київ

Розбір завалів "Охматдиту". Фото: МОЗ

В понеділок, 8 липня, росіяни здійснили масований обстріл по Україні, в результаті дві ракети вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" та приватній клініці Adonis. Відомо, що шість медичних працівників загинули.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у середу, 10 липня.

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Медичні працівники, які загинули під час ракетної атаки

Світлана Лук'янчик — лікар-нефролог дитячої лікарні "Охматдит". Вона рятувала життя дітям, що перебували на діалізі, евакуюючи їх до укриття під час удару.

Вікторія Бондаренко — старша касирка лікарні Adonis. У жінки залишилося двоє дітей. Її син і чоловік знаходяться у зоні воєнних дій.

Світлана Поплавська – лікарка акушерка-гінекологиня клініки Adonis. У жінки залишилося троє дітей.

Тетяна Шарова – старша медсестра клініки Adonis, яка у 2014 році разом із сім'єю через війну виїхала з Донецьку. Відомо, що її син був у полоні.

Віктор Брагуца – лікар з УЗД-діагностики клініки Adonis. У чоловіка залишилося двоє доньок.

Оксана Корж – сестра-господиня клініки Adonis. У жінки залишилося двоє дітей. Її молодший син випустився зі школи цього року, а її старша донька нещодавно стала мамою двійнят.

"Ці атаки — свідомий злочин проти людяності, спрямований на знищення мирного населення та тих, хто стоїть на передовій боротьби за життя", — йдеться в повідомлені міністерства.

Медики, які загинули внаслідок російської ракетної атаки. Фото: МОЗ

Нагадаємо, у Львові в Гарнізонному Храмі 10 липня о 14:00 відбулося прощання з лікаркою Світланою Лук'яньчик. Львів'янка загинула у понеділок, 8 липня, внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Раніше ми повідомляли, що СБУ отримала нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Також ми писали, що російські загарбники у понеділок, 8 липня, здійснили ракетний удар по клініці "Адоніс" у Дніпровському районі Києва. Наразі там триває розбір завалів медичного закладу.