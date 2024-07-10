Минздрав сообщил, сколько медицинских работников погибло в результате российской атаки на Киев

Разбор завалов "Охматдета". Фото: МОЗ

В понедельник, 8 июля, россияне совершили массированный обстрел по Украине, в результате две ракеты ударили по детской больнице "Охматдет" и частной клинике Adonis. Известно, что шесть медицинских работников погибли.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в среду, 10 июля.

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Медицинские работники, погибшие во время ракетной атаки

Светлана Лукьянчик — врач-нефролог детской больницы "Охматдет". Она спасала жизнь детям, находившимся на диализе, эвакуируя их в укрытие во время удара.

Виктория Бондаренко — старший кассир больницы Adonis. У женщины осталось двое детей. Ее сын и муж находятся в зоне военных действий.

Светлана Поплавская — врач акушер-гинеколог клиники Adonis. У женщины осталось трое детей.

Татьяна Шарова — старшая медсестра клиники Adonis, которая в 2014 году вместе с семьей из-за войны уехала из Донецка. Известно, что ее сын был в плену.

Виктор Брагуца — врач УЗИ-диагностики клиники Adonis. У мужчины осталось две дочери.

Оксана Корж — сестра-хозяйка клиники Adonis. У женщины осталось двое детей. Ее младший сын выпустился из школы в этом году, а ее старшая дочь недавно стала мамой близнецов.

"Эти атаки — сознательное преступление против человечности, направленное на уничтожение мирного населения и тех, кто стоит на передовой борьбы за жизнь", — говорится в сообщении министерства.

Медики, погибшие в результате российской ракетной атаки. Фото: МОЗ

Напомним, во Львове в Гарнизонном Храме 10 июля в 14:00 состоялось прощание с врачом Светланой Лукьяньчик. Львовянка погибла в понедельник, 8 июля, в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет".

Ранее мы сообщали, что СБУ получила новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

Также мы писали, что российские захватчики в понедельник, 8 июля, нанесли ракетный удар по клинике "Адонис" в Днепровском районе Киева. Сейчас там идет разбор завалов медицинского учреждения.