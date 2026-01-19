Пункти незламності в Києві — як вони працюють та якими послугами можна скористатися

Люди в пункті обігріву в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві триває робота Пунктів незламності, які стали важливою підтримкою для киян у складних умовах. У них можна зігрітися, підзарядити техніку та отримати базову допомогу.

Журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн розповів, як працюють пункти на лівому березі столиці.

Як працюють Пункти незламності в Києві

У Пунктах незламності щодня перебуває багато мешканців через відсутність світла та опалення в оселях. Люди приходять, аби зарядити мобільні телефони, павербанки та LED-лампи, а також скористатися можливістю відпочити в теплі. Для відвідувачів доступні гарячі напої — чай і кава, а також легкі перекуси.

На місцях постійно чергують працівники поліції та рятувальники, які стежать за безпекою та допомагають людям у разі потреби. Крім того, працюють психологи, які надають підтримку тим, хто її потребує.

Загалом у Києві та Київській області цілодобово функціонують 130 Пунктів незламності ДСНС, повідомили у службі. З початку їхньої роботи допомогу тут уже отримали майже 39 тисяч людей. Лише з початку поточної доби психологи ДСНС надали підтримку 148 відвідувачам.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Києві залишається напруженою через російські удари по критичній інфраструктурі та сильні морози.

