Главная Киев Можно поесть и согреться — как работают Пункты несокрушимости

Можно поесть и согреться — как работают Пункты несокрушимости

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 20:12
Пункты несокрушимости в Киеве — как они работают и какими услугами можно воспользоваться
Люди в пункте обогрева в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжается работа Пунктов несокрушимости, которые стали важной поддержкой для киевлян в сложных условиях. В них можно согреться, подзарядить технику и получить базовую помощь.

Журналист Новини.LIVE Александр Саюн рассказал, как работают пункты на левом берегу столицы.

Как работают Пункты несокрушимости в Киеве

В Пунктах несокрушимости ежедневно находится много жителей из-за отсутствия света и отопления в домах. Люди приходят, чтобы зарядить мобильные телефоны, павербанки и LED-лампы, а также воспользоваться возможностью отдохнуть в тепле. Для посетителей доступны горячие напитки — чай и кофе, а также легкие перекусы.

На местах постоянно дежурят сотрудники полиции и спасатели, которые следят за безопасностью и помогают людям в случае необходимости. Кроме того, работают психологи, которые оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается.

Всего в Киеве и Киевской области круглосуточно функционируют 130 Пунктов несокрушимости ГСЧС, сообщили в службе. С начала их работы помощь здесь уже получили почти 39 тысяч человек. Только с начала текущих суток психологи ГСЧС оказали поддержку 148 посетителям.

Напомним, ситуация с электроснабжением в Киеве остается напряженной из-за российских ударов по критической инфраструктуре и сильных морозов.

Ранее эксперт по энергетике объяснил, кому из киевлян советуют выехать из города.

Мария Коробова
Автор:
Мария Коробова
