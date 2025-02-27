В КГВА призвали киевлян не трогать обломки сбитых дронов

Спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев. Фото: скриншот

Обломки сбитых вражеских беспилотников ни в коем случае нельзя трогать. Опрометчивый поступок может привести к плохим последствиям, поскольку останки дрона могут взорваться в руках.

Об этом заявил спикер КГВА Евгений Иевлев в эфире Вечір.LIVE в среду, 26 февраля.

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Как отметил Иевлев, киевлянам следует четко соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагических последствий. Он отметил, что враг постоянно совершенствует взрывные устройства на дронах, которые запускает по украинским городам. Поэтому они представляют опасность даже для опытных специалистов.

"Человек, который поднимает этот дрон, может не понимать, какое на сегодняшний день современное техническое решение враг применил на этом беспилотнике", — подчеркнул Иевлев.

Напомним, представитель КГВА также сообщил о том, что тема остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве до сих пор остается дискуссионной. Вместе с тем, уже есть наработки по решению этого вопроса.

Также Иевлев рассказал о том, почему воздушные тревоги в Киеве сейчас могут длиться долго. По его словам, враг не только атакует Украину БпЛА, но и пытается истощить ПВО.