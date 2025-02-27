Рух громадського транспорту у Києві під час повітряних тривог — у КМДА анонсували зміни у правилах

Транспортний колапс у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Рішення щодо зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги у Києві залишається дискусійним. Проте вже є напрацювання щодо того, як можна було б вирішити питання.

Про це заявив речник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Євген Ієвлєв в ефірі Вечір.LIVE.

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Як можуть змінити правила зупинки транспорту

За словами Ієвлєва, зараз КМВА проводить консультації з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС), правоохоронцями та Силами оборони Києва, щоб оцінити доцільність змін у правилах зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги.

"Не весь транспорт зупиняється під час тривог, хоча мав би. Відповідно до ухваленого рішення, зупинятися повинні і приватні перевізники, і державний транспорт, і весь громадський транспорт. Є позиція, що це абсолютно неправильне рішення, водночас вже напрацьовані пропозиції від Сил оборони та всіх учасників оборони Києва щодо змін. Пропозицію щодо ухвалення рішення буде винесено на Раду оборони", — сказав представник КМВА.

Ієвлєв наголосив, що головною зміною у правилах може стати те, що перевізник самостійно ухвалюватиме рішення: зупиняти транспорт і прямувати разом із людьми в укриття або продовжувати рух.

"Тобто все зроблено для того, щоб уникнути колапсу біля мостів і в метро", — підсумував речник.

Раніше ми писали, що Київ є чи не єдиним містом в Україні, в якому громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Проте це планують змінити.

Також ми повідомляли, що транспортним підприємствам Києва стало невистачати працівників.