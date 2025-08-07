Відео
Головна Київ Муніципальна охорона зірвала зустріч депутата з киянами — деталі

Муніципальна охорона зірвала зустріч депутата з киянами — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 21:24
Конфлікт між Вітренком і Муніципальною охороною у Києві 7 серпня — що сталося
Муніципальна охорона, яка зірвала зустріч. Фото: кадр з відео

Муніципальна охорона 7 серпня зірвала у Києві зустріч депутата Андрія Вітренка з киянами, які постраждали від російських атак. Чоловіки у формі погрожували фізичною розправою та не пускали людей на місце зустрічі.

Про це Андрій Вітренко повідомив у Telegram. 

Сутичка у Києві 7 серпня

Вітренко розповів, що сьогодні невідомі у формі "Муніципальної охорони" зірвали його заплановану зустріч з мешканцями Голосіївського району, які постраждали від останнього ракетного удару по столиці.

За словами депутата, понад 30 осіб, "на вигляд фізично здорових чоловіків", заблокували вхід до його громадської приймальні та почали погрожувати фізичним насиллям йому та його команді. Зазначається, що вони були озброєні засобами відеофіксації, увімкненими смартфонами, раціями, сумками та поясами зі спецзасобами. 

"Коли я називав комунальну організацію "Муніципальна охорона" приватною армією Віталія Кличка, я ніколи в житті не міг подумати, що вони настільки швидко будуть доводити йому свою лояльність шляхом погроз фізичного насилля!" — написав депутат. 

Він заявив, що готує звернення до правоохоронців через перешкоджання депутатській діяльності, погрози та політичний тиск. Також пообіцяв оприлюднити більше "цікавих документів і відео" щодо діяльності "Муніципальної охорони".

Нагадаємо, журналісти проєкту "Наша справа" проводили розслідування щодо діяльності "Муніципальної охорони". Їх підозрюють в причетності до скандального столичного стриптиз-клубу, працевлаштуванні сепаратиста й "тітушок", а також в інших брудних історіях.

Крім того, депутат Андрій Вітренко раніше повідомляв, що у "Муніципальну охорону" йдуть, аби не потрапити в армію. Організація отримує державну бронь для своїх співробітників. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
