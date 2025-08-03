Бронювання у Муніципальній охороні Києва — яка проблема

Співробітники "Муніципальної охорони" Києва. Фото: "Муніципальна охорона"

У "Муніципальній охороні" Києва спостерігається поширена практика, що туди йдуть, аби не потрапити до армії. Водночас там також працюють ветерани та учасники бойових дій.

Про це розповіли ветеран Олег Симороз та депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в проєкті "Наша справа".

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"Муніципальна охорона" Києва

Організація отримує державну бронь для своїх співробітників. Одна з умов для працевлаштування — мати військово-обліковий документ, оновлений після 24 лютого 2022 року.

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"Там є і ветерани, і учасники бойових дій, але дуже поширена практика, яка є тепер в "Муніципальній охороні", тепер туди, навпаки, йдуть, аби не потрапити в армію. Ми абсолютно здорових людей, окрім того, що беремо на цю роботу, ми надаємо їм бронювання, тобто це є прихисток від служби в армії", — зазначив Симороз.

На офіційному сайті зазначено, що в них числиться 1600 співробітників, під охороною яких перебувають 1115 обʼєктів.

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Вітренко розповів, що 1600 людей — це гранична чисельність "Муніципальної охорони". Наразі там працюють близько 200-300 жінок.

"Всі інші, я вважаю, люди, які мають виконувати напряму свої конституційні обов'язки, а не ховатися за гарною формою і займатися незрозумілими речами. Тобто охороняти ярмарки або охороняти, наприклад, інші незаконні споруди. Водночас фінансування "Муніципальної охорони" з року в рік зростає", — зауважив депутат Київської міськради.

Організація коштує місту 1% від річного бюджету. Минулого року це було 740 млн грн, а у 2025 році — понад 820 млн грн.

"Витрати на цю організацію перевищують індекс інфляції, який існує в нашій країні", — додав Вітренко.

Нагадаємо, у "Муніципальній охороні" Києва може працювати колишній боєць так званої "ЛНР" Віллі Переходенко.

Крім того, у столиці спостерігається паркувальний колапс. Через хаос у дворах не можуть проїхати пожежники, медики або інші служби.