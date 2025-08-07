Конфликт между Витренко и Муниципальной охраной в Киеве 7 августа — что произошло

Муниципальная охрана, которая сорвала встречу. Фото: кадр из видео

Муниципальная охрана 7 августа сорвала в Киеве встречу депутата Андрея Витренко с киевлянами, которые пострадали от российских атак. Мужчины в форме угрожали физической расправой и не пускали людей на место встречи.

Об этом Андрей Витренко сообщил в Telegram.

Стычка в Киеве 7 августа

Витренко рассказал, что сегодня неизвестные в форме "Муниципальной охраны" сорвали его запланированную встречу с жителями Голосеевского района, которые пострадали от последнего ракетного удара по столице.

По словам депутата, более 30 человек, "на вид физически здоровых мужчин", заблокировали вход в его общественную приемную и начали угрожать физическим насилием ему и его команде. Отмечается, что они были вооружены средствами видеофиксации, включенными смартфонами, рациями, сумками и поясами со спецсредствами.

"Когда я называл коммунальную организацию "Муниципальная охрана" частной армией Виталия Кличко, я никогда в жизни не мог подумать, что они настолько быстро будут доказывать ему свою лояльность путем угроз физического насилия!" — написал депутат.

Он заявил, что готовит обращение в правоохранительные органы из-за препятствования депутатской деятельности, угроз и политического давления. Также пообещал обнародовать больше "интересных документов и видео" о деятельности "Муниципальной охраны".

Напомним, журналисты проекта "Наша справа" проводили расследование о деятельности "Муниципальной охраны". Их подозревают в причастности к скандальному столичному стриптиз-клубу, трудоустройстве сепаратиста и "титушек", а также в других грязных историях.

Кроме того, депутат Андрей Витренко ранее сообщал, что в "Муниципальную охрану" идут, чтобы не попасть в армию. Организация получает государственную бронь для своих сотрудников.