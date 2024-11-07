Мурал Бенксі з Гостомеля виставили в Києво-Печерській лаврі

Мурал Бенксі виставили в Києво-Печерській лаврі
У Києво-Печерській лаврі виставили мурал художника Бенксі "Жінка в протигазі". Він був намальований на зруйнованому будинку в Гостомелі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн у четвер, 7 листопада.
Мурал Бенксі у Києво-Печерській лаврі
Мурал пережив спробу викрадення, але був врятований завдяки втручанню поліції. Зловмисникам тепер загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі мурал "Жінка в протигазі" знаходиться в Лаврі. Генеральний директор Національного заповідника Максим Остапенко зазначив, що він символізує єднання культури та важливість боротьби з війною.
Нагадаємо, у Києві відбулася презентація повнометражного художнього фільму "Буча", знятого за підтримки ГУР МО України на основі реальних подій.
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