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У Києві презентували фільм "Буча" — коли дивитися в кінотеатрах

6 листопада 2024 19:56
Галина Шподарева - редактор
Стрічка про події в Бучі вийде на екрани кінотеатрів 7 листопада
Презентація стрічки "Буча" в Києві. Фото: ГУР МО
Галина Шподарева - редактор

У Києві презентували повнометражний художній фільм "Буча", створений за сприяння ГУР МО України на основі реальних подій. Подивитися в кінотеатрах стрічку можна буде вже завтра. 

Про це повідомила пресслужба Головного управлінні розвідки МО України у середу, 6 листопада. 

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7 листопада в український прокат виходить художній повнометражний драматичний фільм "Буча", створений за сприяння ГУР МО України. 
 
Сьогодні у Києві відбувся допрем’єрний показ фільму. В основі стрічки — реальна історія волонтера, громадянина Казахстану Костянтина Гудаускаса, який взяв участь в евакуаційній операції під назвою "Буча" навесні 2022 року та допоміг вивезти з окупованого російськими військами міста сотні людей. 

У Києві презентували фільм "Буча"
У Києві презентували фільм "Буча". Фото: ГУР МО

"Костя — дуже відважна, глибока людина. Ця історія вкотре доводить, що бажання допомогти, людські цінності здатні творити дива. Я вдячна за довіру та підтримку Кирилу Буданову — операція реалізована за повного сприяння Головного управління розвідки", — розповіла представниця ГУР МОУ Гайде Різаєва.
 
За словами автора сценарію та продюсера стрічки Олександра Щура, представники ГУР дуже допомогли — консультували, надавали фото та відеоматеріали, знайомили з текстами перехоплень розмов російських військових. Все це було використано у фільмі — деякі діалоги окупантів лунають дослівно. 

Презентація фільму "Буча"
Презентація фільму "Буча". Фото: ГУР МО

"Йдеться про вчинок, про вибір, про справжній героїзм. Історія побудована на реальних подіях, і це добра справа зберегти її у кінематографі, розповісти її світу, передати атмосферу початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Напруга і драма цієї історії точно  нікого не залишить байдужим", — сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов. 

Автори драми "Буча" уже представили свою роботу за кордоном: на 40-му  Варшавському міжнародному кінофестивалі фільм відзначили у номінації "глядацькі симпатії".  

ГУР допомогло в створенні "Бучі"
ГУР допомогло в створенні "Бучі". Фото: ГУР МО

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України ідентифікував двох російських десантників, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі Київської області. Обом чинним військовослужбовцям повідомлено про підозру.

Раніше Новини.LIVE писали, що начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов заявив, що кількість убитих і закатованих в Бучі ще неостаточна. Дотепер є зниклі безвісти, їх розшук триває.
 

кіно Київ розвідка кінотеатри ГУР Буча

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