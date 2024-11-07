Мурал Бэнкси из Гостомеля выставили в Киево-Печерской лавре

Мурал Бэнкси в Киево-Печерской Лавре. Фото: Новини.LIVE

В Киево-Печерской лавре выставили мурал художника Бэнкси "Женщина в противогазе". Он был нарисован на разрушенном здании в Гостомеле.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в четверг, 7 ноября.

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Мурал Бэнкси в Киево-Печерской Лавре

Мурал пережил попытку похищения, но спасен благодаря вмешательству полиции. Злоумышленникам теперь грозит до 12 лет лишения свободы.

Мурал Бэнкси в Киево-Печерской Лавре. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время мурал "Женщина в противогазе" находится в Лавре. Генеральный директор Национального заповедника Максим Остапенко отметил, что он символизирует единение культуры и важность борьбы с войной.

Мурал Бэнкси в Киево-Печерской Лавре. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве состоялась презентация полнометражного художественного фильма "Буча", снятого при поддержке ГУР МО Украины на основе реальных событий.

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