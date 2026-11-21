Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров повідомив, що підготовка проєктної документації для будівництва Музею Революції Гідності в Києві триває. Попри це, є труднощі з фінансуванням.

Про це розповів відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Анни Сірик під час церемонії вшанування Героїв Небесної Сотні в Києві.

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На якому етапі перебуває створення Музею Революції Гідності

Олександр Алфьоров заявив, що будівництво Музею Революції Гідності потребує значних фінансових ресурсів, але наразі не визначено джерело залучення.

"Це величезні кошти, які сьогодні ми, очевидно, не маємо де взяти. Ще, можливо, якісь іноземні донори зможуть допомогти. Але ми сьогодні проводимо все, щоб за будь-яких обставин музею почали будувати...Все поступово робимо, знаходимо ресурси, знаходимо засоби для того, щоб продовжувати нашу боротьбу за історичну пам'ять", — повідомив він.

Наразі на алеї Героїв Небесної Сотні впорядковують меморіальний простір для каплиці. Відомо, що там відреставрували дерев'яний хрест, який учасники Майдану встановили у 2014 році. Також підготовлено основу для нового постаменту з портретами учасників Революції.

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Окремо Алфьоров пояснив важливість збереження історичної пам'яті.

"Гуманітарне питання в Україні довгий час залишалося на периферії всіх процесів", — сказав голова Українського інституту національної пам'яті.

За його словами, повномасштабна війна продемонструвала, що країна-агресор використовує теми мови та історії у власній пропаганді.

"Історія — це важливий фундамент для будь-яких маркерів ідентичності. Історія — це важливий фундамент для того, щоб розуміти своє місце на конкретній цій землі. І ми сьогодні, пошановуючи нашу історію, наших попередників, водночас створюємо надійний щит протидії пропаганді та всім гуманітарним вкидам, які робить агресор", — підсумував Алфьоров.

Ми писали, що журналістка Новини.LIVE Анна Сірик повідомила, що 21 листопада на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році. На заході були присутні Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

Новини.LIVE інформували, що під час події мати Героя України розповіла останні хвилини життя сина. За її словами, він отримав кульові поранення на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.