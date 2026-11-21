Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов. Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров сообщил, что продолжается подготовка проектной документации для строительства Музея Революции Достоинства в Киеве. Несмотря на это, возникают трудности с финансированием.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирык во время церемонии чествования Героев Небесной Сотни в Киеве.

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На каком этапе находится создание Музея Революции Достоинства

Александр Алфёров заявил, что строительство Музея Революции Достоинства требует значительных финансовых ресурсов, но пока не определено источник их привлечения.

"Это огромные средства, которые сегодня у нас, очевидно, негде взять. Еще, возможно, какие-то иностранные доноры смогут помочь. Но мы сегодня делаем все, чтобы при любых обстоятельствах началось строительство музея... Все постепенно делаем, находим ресурсы, находим средства для того, чтобы продолжать нашу борьбу за историческую память", — сообщил он.

В настоящее время на аллее Героев Небесной Сотни благоустраивают мемориальное пространство для часовни. Известно, что там отреставрировали деревянный крест, который участники Майдана установили в 2014 году. Также подготовлена основа для нового постамента с портретами участников Революции.

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Отдельно Алфёров объяснил важность сохранения исторической памяти.

"Гуманитарный вопрос в Украине долгое время оставался на периферии всех процессов", — сказал глава Украинского института национальной памяти.

По его словам, полномасштабная война продемонстрировала, что страна-агрессор использует темы языка и истории в своей пропаганде.

"История — это важный фундамент для любых маркеров идентичности. История — это важный фундамент для того, чтобы понимать свое место на этой конкретной земле. И мы сегодня, чтя нашу историю, наших предков, одновременно создаем надежный щит противодействия пропаганде и всем гуманитарным манипуляциям, которые совершает агрессор", — подытожил Алфёров.

Мы писали, что журналистка Новини.LIVE Анна Сирык сообщила, что 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве почтили память украинцев, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году. На мероприятии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Новини.LIVE сообщали, что во время мероприятия мать Героя Украины рассказала о последних минутах жизни сына. По её словам, он получил огнестрельные ранения на улице Институтской 20 февраля 2014 года.