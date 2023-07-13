МВС опублікувало відео у перші хвилини падіння уламків БпЛА під час атаки РФ у Києві
Російські війська завдали чергового удару по території України. Відтак, у ніч проти 13 липня від уламків збитих ворожих дронів постраждала багатоповерхівка в Дарницькому районі столиці. МВС опублікувало відео, що відбувалось у перші хвилини після падіння уламків.
Про це стало відомо з офіційної сторінки МВС у Telegram.
Перші хвилини після падіння уламків збитих БпЛА
Поліціянти, фактично, за лічені хвилини прибули на місце та почали оглядати будинок та евакуйовувати мешканців.
Під час обстеження багатоповерхівки патрульні в одній із квартир виявили 20-річну жінку з пораненням живота.
Її відразу транспортували до карети "швидкої" допомоги.
Нагадаємо, раніше ми писали, що під час сьогоднішнього нічного удару по Києву уламки збитих ворожих дронів влучили в багатоповерхівки. У мережі зʼявилась інформація, що внаслідок цього сталась пожежа і загинула одна людина. У ДСНС спростували цю інформацію.
Додамо, у Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Наразі на місці працюють відповідні служби.