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МВС опублікувало відео у перші хвилини падіння уламків БпЛА під час атаки РФ у Києві

13 липня 2023 15:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
МВС опублікувало відео у перші хвилини падіння уламків БпЛА під час атаки РФ у Києві
Наслідки атаки РФ на столицю 13 липня 2023 року. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські війська завдали чергового  удару по території України. Відтак, у ніч проти 13 липня від уламків збитих ворожих дронів постраждала багатоповерхівка в Дарницькому районі столиці. МВС опублікувало відео, що відбувалось у перші хвилини після падіння уламків.

Про це стало відомо з офіційної сторінки МВС у Telegram.

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Поліціянти, фактично, за лічені хвилини прибули на місце та почали оглядати будинок та евакуйовувати мешканців.

Під час обстеження багатоповерхівки патрульні в одній із квартир виявили 20-річну жінку з пораненням живота.

Її відразу транспортували до карети "швидкої" допомоги.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час сьогоднішнього нічного удару по Києву уламки збитих ворожих дронів влучили в багатоповерхівки. У мережі зʼявилась інформація, що внаслідок цього сталась пожежа і загинула одна людина. У ДСНС спростували цю інформацію.

Додамо, у Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Наразі на місці працюють відповідні служби.

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