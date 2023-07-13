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МВД опубликовало видео в первые минуты падения обломков БпЛА во время атаки РФ в Киеве

13 июля 2023 15:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
МВД опубликовало видео в первые минуты падения обломков БпЛА во время атаки РФ в Киеве
Последствия атаки РФ на столицу 13 июля 2023г. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские войска нанесли очередной удар по территории Украины . Следовательно, в ночь на 13 июля от обломков сбитых вражеских дронов пострадала многоэтажка в Дарницком районе столицы. МВД опубликовало видео, происходившее в первые минуты после падения обломков.

Об этом стало известно с официальной страницы МВД в Telegram.

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Полицейские фактически за считанные минуты прибыли на место и начали осматривать дом и эвакуировать жителей.

В ходе обследования многоэтажки патрульные в одной из квартир обнаружили 20-летнюю женщину с ранением живота.

Ее сразу транспортировали в карету скорой помощи.

 

Напомним, ранее мы писали, что во время сегодняшнего ночного удара по Киеву обломки сбитых вражеских дронов попали в многоэтажки. В сети появилась информация, что в результате произошел пожар и погиб один человек. В ГСЧС опровергли эту информацию.

В Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы . В настоящее время на месте работают соответствующие службы.

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