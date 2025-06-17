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Головна Київ МВС показало, який вигляд має зруйнований будинок у Києві зверху

МВС показало, який вигляд має зруйнований будинок у Києві зверху

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 11:34
МВС показало вид зверху на зруйнований будинок у Києві
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Пошкодження у Києві 17 червня

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, атакували Київ ракетами та дронами. У Солом'янському районі було зруйновано один під'їзд дев'ятиповерхівки, ракета пройшла аж до підвалу.

Який вигляд має будинок зверху, показали у пресслужбі МВС у Telegram.

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Пошкодження у Києві 17 червня

У міністерстві зауважили, що російська ракета влучила у звичайний багатоповерховий будинок, в якому жили звичайні люди, зокрема діти.

Зруйнований російською ракетою багатоповерховий будинок у Києві - вигляд згори
Зруйнований будинок зверху. Фото: МВС

МВС наголосило, що цей цинічний злочин Росії проти людяності не залишиться безкарним, а кожен причетний до цих звірств відповість за свої дії.

Місце прямого влучання ракети у житловий будинок у Києві 17 червня
Місце влучання ракети у будинок. Фото: МВС

"Ми пам'ятаємо кожну жертву, кожен зруйнований будинок, кожну сльозу. Тримаємося разом. Допомагаємо одне одному. І боремося далі за нашу свободу і мирне майбутнє!" — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису МВС

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ загинули щонайменше 14 людей та близько сотні дістали поранення.

Також ми писали, що загалом вночі по Україні ворог запустив 472 засоби повітряного нападу. З них більшість були збиті засобами протиповітряної оборони.

МВС Київ війна в Україні атака ракетний удар руйнування
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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