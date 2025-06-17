МВС показало вид зверху на зруйнований будинок у Києві

МВС показало, який вигляд має зруйнований будинок у Києві зверху
Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, атакували Київ ракетами та дронами. У Солом'янському районі було зруйновано один під'їзд дев'ятиповерхівки, ракета пройшла аж до підвалу.
Який вигляд має будинок зверху, показали у пресслужбі МВС у Telegram.
Пошкодження у Києві 17 червня
У міністерстві зауважили, що російська ракета влучила у звичайний багатоповерховий будинок, в якому жили звичайні люди, зокрема діти.
МВС наголосило, що цей цинічний злочин Росії проти людяності не залишиться безкарним, а кожен причетний до цих звірств відповість за свої дії.
"Ми пам'ятаємо кожну жертву, кожен зруйнований будинок, кожну сльозу. Тримаємося разом. Допомагаємо одне одному. І боремося далі за нашу свободу і мирне майбутнє!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ загинули щонайменше 14 людей та близько сотні дістали поранення.
Також ми писали, що загалом вночі по Україні ворог запустив 472 засоби повітряного нападу. З них більшість були збиті засобами протиповітряної оборони.
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