Обстріл Києва - У КМВА назвали оновлену кількість постраждалих

Рятувальники дістають постраждалу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Внаслідок російського масованого удару по Києву в ніч проти вівторка, 17 червня, постраждали 99 людей. З них 59 поранених — ушпиталили.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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"Наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 — госпіталізовані. Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряємо", — зазначив Ткаченко.

За його словами, на місцях влучань тривають рятувальні роботи, за допомогою продовжують звертатися люди. Водночас кількість постраждалих ще може збільшуватися.

Щодо загиблих, то наразі відомо про 14 жертв. Але на місці знищеного росіянами підʼїзду багатоповерхівки в Соломʼянському районі ще тривають роботи.

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, голова МВС Ігор Клименко повідомив, що російська ракета пройшла аж до підвалу в дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі. Там зруйновано цілий під'їзд будинку.

Також відомо, що наразі з-під завалів дістали трьох людей. Тривають аварійні роботи на місці атаки, рятувальники розбирають конструкції будинку.