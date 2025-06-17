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Главная Киев МВД показало, как выглядит разрушенный дом в Киеве сверху

МВД показало, как выглядит разрушенный дом в Киеве сверху

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Дата публикации 17 июня 2025 11:34
МВД показало вид сверху на разрушенный дом в Киеве
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Повреждения в Киеве 17 июня

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, атаковали Киев ракетами и дронами. В Соломенском районе был разрушен один подъезд девятиэтажки, ракета прошла вплоть до подвала.

Как выглядит дом сверху, показали в пресс-службе МВД в Telegram.

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В министерстве отметили, что российская ракета попала в обычный многоэтажный дом, в котором жили обычные люди, в частности дети.

Зруйнований російською ракетою багатоповерховий будинок у Києві - вигляд згори
Разрушенный дом сверху. Фото: МВД

МВД подчеркнуло, что это циничное преступление России против человечности не останется безнаказанным, а каждый причастный к этим зверствам ответит за свои действия.

Місце прямого влучання ракети у житловий будинок у Києві 17 червня
Место попадания ракеты в дом. Фото: МВД

"Мы помним каждую жертву, каждый разрушенный дом, каждую слезу. Держимся вместе. Помогаем друг другу. И боремся дальше за нашу свободу и мирное будущее!" — говорится в сообщении.

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Скриншот поста МВД

Напомним, в результате российской атаки на Киев погибли по меньшей мере 14 человек и около сотни получили ранения.

Также мы писали, что всего ночью по Украине враг запустил 472 средства воздушного нападения. Из них большинство были сбиты средствами противовоздушной обороны.

МВД Киев война в Украине атака ракетный удар разрушения
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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