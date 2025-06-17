Обстріл Києва 17 червня — фоторепортаж наслідків атаки Росії

Жорстокий удар Росії по Києву — фоторепортаж наслідків атаки
Унаслідок однієї з наймасштабніших атак на Київ кількість постраждалих у столиці стрімко зростає. Під атакою опинилося 27 локацій, тривають рятувально-пошукові роботи. Десятки будинків та вулиць в руїнах, на дорогах лежать уламки дронів та будівель.
Новини.LIVE покаже, що відбувається в Києві після масованого удару Росії.
Київ оговтується після нічної атаки
За останніми даними від КМВА, на цей момент відомо про 99 поранених, з яких 59 госпіталізовано. Утім, з різних джерел надходить уточнена інформація про вже 104 постраждалих — ці дані наразі перевіряються.
Водночас підтверджено загибель 14 осіб. Найбільше жертв наразі у Солом’янському районі, де внаслідок прямого влучання ракети обвалився цілий під’їзд багатоповерхівки.
Рятувальникам вдалося врятувати кількох людей із завалів. Біля будинку зібралися мешканці та сусіди.
Там тривають рятувальні роботи, під завалами можуть ще перебувати люди. За словами голови КМВА, кількість поранених і загиблих може зрости.
Росія атакувала кілька районів столиці
Загалом під ворожим вогнем цієї ночі опинилися 27 об’єктів у різних районах столиці. Ударів зазнали житлові будинки, заклади освіти, об’єкти критичної інфраструктури.
У Дніпровському районі уламки ворожого безпілотника влучили у стіну багатоквартирного будинку, за попередніми даними, обійшлося без жертв і пожеж.
У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість, також без наслідків. В Оболонському районі пошкоджено автомобіль, займання не сталося.
Станом на ранок наслідки зафіксовано щонайменше на 12 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Усі служби працюють безперервно, надаючи допомогу постраждалим і ліквідовуючи руйнування.
Нагадаємо, в ніч на 17 червня ворог випустив по Україні понад 440 дронів і 32 ракети, з яких значна частина — по Києву.
Також рятувальникам вдалося дістати з-під завалів ще одну людину.
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