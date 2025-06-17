Обстріл Києва 17 червня — фоторепортаж наслідків атаки Росії

Дитина біля зруйнованого будинку в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Унаслідок однієї з наймасштабніших атак на Київ кількість постраждалих у столиці стрімко зростає. Під атакою опинилося 27 локацій, тривають рятувально-пошукові роботи. Десятки будинків та вулиць в руїнах, на дорогах лежать уламки дронів та будівель.

Новини.LIVE покаже, що відбувається в Києві після масованого удару Росії.

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За останніми даними від КМВА, на цей момент відомо про 99 поранених, з яких 59 госпіталізовано. Утім, з різних джерел надходить уточнена інформація про вже 104 постраждалих — ці дані наразі перевіряються.

Обвал будинку внаслідок ракетної атаки по Києву. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зруйнований будинок в Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Водночас підтверджено загибель 14 осіб. Найбільше жертв наразі у Солом’янському районі, де внаслідок прямого влучання ракети обвалився цілий під’їзд багатоповерхівки.

Рятувальникам вдалося врятувати кількох людей із завалів. Біля будинку зібралися мешканці та сусіди.

Медики рятують людину, яку дістали з-під завалів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальники на місці обвалу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Там тривають рятувальні роботи, під завалами можуть ще перебувати люди. За словами голови КМВА, кількість поранених і загиблих може зрости.

Дитина біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завали будинку в Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росія атакувала кілька районів столиці

Загалом під ворожим вогнем цієї ночі опинилися 27 об’єктів у різних районах столиці. Ударів зазнали житлові будинки, заклади освіти, об’єкти критичної інфраструктури.

У Дніпровському районі уламки ворожого безпілотника влучили у стіну багатоквартирного будинку, за попередніми даними, обійшлося без жертв і пожеж.

У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість, також без наслідків. В Оболонському районі пошкоджено автомобіль, займання не сталося.

Наслідки російської атаки на Нивках у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибиті вікна та руїни будинку на Нивках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Станом на ранок наслідки зафіксовано щонайменше на 12 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Усі служби працюють безперервно, надаючи допомогу постраждалим і ліквідовуючи руйнування.

Автівку придавало плитами від будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди рятують майно.Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, в ніч на 17 червня ворог випустив по Україні понад 440 дронів і 32 ракети, з яких значна частина — по Києву.

Також рятувальникам вдалося дістати з-під завалів ще одну людину.