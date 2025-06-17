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Головна Київ Жорстокий удар Росії по Києву — фоторепортаж наслідків атаки

Жорстокий удар Росії по Києву — фоторепортаж наслідків атаки

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Дата публікації: 17 червня 2025 10:10
Обстріл Києва 17 червня — фоторепортаж наслідків атаки Росії
Дитина біля зруйнованого будинку в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Київ оговтується після нічної атаки Росія атакувала кілька районів столиці

Унаслідок однієї з наймасштабніших атак на Київ кількість постраждалих у столиці стрімко зростає. Під атакою опинилося 27 локацій, тривають рятувально-пошукові роботи. Десятки будинків та вулиць в руїнах, на дорогах лежать уламки дронів та будівель.

Новини.LIVE покаже, що відбувається в Києві після масованого удару Росії.

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Київ оговтується після нічної атаки

За останніми даними від КМВА, на цей момент відомо про 99 поранених, з яких 59 госпіталізовано. Утім, з різних джерел надходить уточнена інформація про вже 104 постраждалих — ці дані наразі перевіряються.

Солом'янський район
Обвал будинку внаслідок ракетної атаки по Києву. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Солом'янський район Київ 17 червня
Зруйнований будинок в Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Водночас підтверджено загибель 14 осіб. Найбільше жертв наразі у Солом’янському районі, де внаслідок прямого влучання ракети обвалився цілий під’їзд багатоповерхівки.

Рятувальникам вдалося врятувати кількох людей із завалів. Біля будинку зібралися мешканці та сусіди. 

Солом'янський район Київ 17 червня
Медики рятують людину, яку дістали з-під завалів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Солом'янський район обстріл
Рятувальники на місці обвалу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Там тривають рятувальні роботи, під завалами можуть ще перебувати люди. За словами голови КМВА, кількість поранених і загиблих може зрости.

Київ обстріл
Дитина біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Солом'янський район 17 червня
Завали будинку в Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росія атакувала кілька районів столиці

Загалом під ворожим вогнем цієї ночі опинилися 27 об’єктів у різних районах столиці. Ударів зазнали житлові будинки, заклади освіти, об’єкти критичної інфраструктури.

У Дніпровському районі уламки ворожого безпілотника влучили у стіну багатоквартирного будинку, за попередніми даними, обійшлося без жертв і пожеж.

У Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість, також без наслідків. В Оболонському районі пошкоджено автомобіль, займання не сталося.

Нивки
Наслідки російської атаки на Нивках у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Нивки Київ
Вибиті вікна та руїни будинку на Нивках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Станом на ранок наслідки зафіксовано щонайменше на 12 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Усі служби працюють безперервно, надаючи допомогу постраждалим і ліквідовуючи руйнування.

Нивки наслідки обстрілу
Автівку придавало плитами від будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Нивки Київ обстріл
Люди рятують майно.Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, в ніч на 17 червня ворог випустив по Україні понад 440 дронів і 32 ракети, з яких значна частина — по Києву.

Також рятувальникам вдалося дістати з-під завалів ще одну людину.

Київ безпілотники обстріли ракетний удар фоторепортаж
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Автор:
Ігор Кузнєцов
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