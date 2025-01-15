Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow На Броварському проспекті у Києві трапилось ДТП — рух обмежено arrow

На Броварському проспекті у Києві трапилось ДТП — рух обмежено

15 січня 2025 09:59
Карина Приходько - Редактор
ДТП на Броварському проспекті у Києві 15 січня — деталі від поліції
ДТП на Броварському проспекті у Києві. Фото: t.me/kyivpatrol
Карина Приходько - Редактор

На Броварському проспекті у Києві 15 січня трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього в напрямку станції метро "Лівобережна" ускладнений рух.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Читайте також:

ДТП у Києві 15 січня

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на проспекті Броварському, рух транспорту ускладнений в напрямку станції метро "Лівобережна", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздок.

ДТП в Києві 15 січня
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, зранку 15 січня на Хрещатику сталася пожежа на електропідстанції. На місце прибула бригада ДТЕК для ліквідації наслідків. 

Також ми писали, що 14 січня у Шевченківському районі Києва обвалилася частина будівлі. Дорога для проїзду машин там була закрита.

ДТП Київ аварія поліція автомобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:35 Підтримка українців в ЄС — яка країна скорочує допомогу

10:33 Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні

10:29 Оформлення паїв для мешканців Одещини — що змінилося

Text

10:24 Економіст пояснив чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

10:14 В одному з супермаркетів продають яйця за 3,5 грн — де шукати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:59 Відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться

09:59 На Броварському проспекті у Києві трапилось ДТП — рух обмежено

09:57 На Львівщині зафіксували влучання ракет в критичні об'єкти

09:56 Пожежа на електропідстанції — у КМВА повідомили про наслідки

09:45 Уряд спростив вимоги для відкриття аптек у селах — що зміниться

10:35 Підтримка українців в ЄС — яка країна скорочує допомогу

10:33 Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні

10:29 Оформлення паїв для мешканців Одещини — що змінилося

10:14 В одному з супермаркетів продають яйця за 3,5 грн — де шукати

09:59 Відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:59 На Броварському проспекті у Києві трапилось ДТП — рух обмежено

09:57 На Львівщині зафіксували влучання ракет в критичні об'єкти

09:56 Пожежа на електропідстанції — у КМВА повідомили про наслідки

09:45 Уряд спростив вимоги для відкриття аптек у селах — що зміниться

09:39 Як радянська влада маніпулювала про аварію в Чорнобилі

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

Text

10:24 Економіст пояснив чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Text

08:36 План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво

6 січня 2025

03:16 Перший корисний, але смачний торт — без важкості в животі