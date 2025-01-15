ДТП на Броварському проспекті у Києві 15 січня — деталі від поліції

ДТП на Броварському проспекті у Києві. Фото: t.me/kyivpatrol

На Броварському проспекті у Києві 15 січня трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього в напрямку станції метро "Лівобережна" ускладнений рух.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

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"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на проспекті Броварському, рух транспорту ускладнений в напрямку станції метро "Лівобережна", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздок.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, зранку 15 січня на Хрещатику сталася пожежа на електропідстанції. На місце прибула бригада ДТЕК для ліквідації наслідків.

Також ми писали, що 14 січня у Шевченківському районі Києва обвалилася частина будівлі. Дорога для проїзду машин там була закрита.