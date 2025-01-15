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На Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП — фото

15 января 2025 09:59
Карина Приходько - Редактор
ДТП на Броварском проспекте в Киеве 15 января — детали от полиции
ДТП на Броварском проспекте в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol
Карина Приходько - Редактор

На Броварском проспекте в Киеве 15 января случилось дорожно-транспортное происшествие. Вследствие этого в направлении станции метро "Левобережная" затруднено движение.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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ДТП в Киеве 15 января

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Броварском, движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Левобережная", — говорится в сообщении.

Полицейские призвали учесть эту информацию при планировании маршрута поездок.

ДТП в Киеве 15 января
Скриншот сообщения полиции

Напомним, утром 15 января на Крещатике произошел пожар на электроподстанции. На место прибыла бригада ДТЭК для ликвидации последствий.

Также мы писали, что 14 января в Шевченковском районе Киева обвалилась часть здания. Дорога для проезда машин там была закрыта.

ДТП Киев авария полиция автомобиль

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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