ДТП на Броварском проспекте в Киеве 15 января — детали от полиции

ДТП на Броварском проспекте в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

На Броварском проспекте в Киеве 15 января случилось дорожно-транспортное происшествие. Вследствие этого в направлении станции метро "Левобережная" затруднено движение.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Броварском, движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Левобережная", — говорится в сообщении.

Полицейские призвали учесть эту информацию при планировании маршрута поездок.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, утром 15 января на Крещатике произошел пожар на электроподстанции. На место прибыла бригада ДТЭК для ликвидации последствий.

Также мы писали, что 14 января в Шевченковском районе Киева обвалилась часть здания. Дорога для проезда машин там была закрыта.