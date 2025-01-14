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У Шевченківському районі Києва обвалилася частина будівлі — фото

14 січня 2025 10:26
Карина Приходько - Редактор
У Києві 14 січня обвалилась частина будівлі — рух для авто перекритий
Обвалення будівлі у Києві. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

У Шевченківському районі Києва у вівторок, 14 січня, обвалилась частина будівлі. Наразі дорога для проїзду автомобілів там закрита.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Обвалення будівлі у Шевченківському районі Києва

Як відомо, на вулиці Симона Петлюри у Шевченківському районі столиці обвалилась частина будівлі. Дорога для проїзду машин там закрита.

обвалення будівлі у Києві
Обвалення будівлі у Києві. Фото: Новини.LIVE
обвалення будівлі у Києві
Обвалення будівлі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наразі причина обвалення невідома, але, ймовірно, туди щось намагалися добудувати, але будівля не витримала. 

Нагадаємо, на Київщині відновлюють міст через річку Тетерів. Переправа зазнала серйозних руйнувань під час бойових дій в регіоні. 

Також ми писали, що 13 січня у Києві обмежили рух естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу. Причиною є ремонт дорожнього покриття.

Київ дороги обвалення автомобіль будинок

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